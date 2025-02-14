提供育兒「一條龍」服務 彰化縣育兒資源網上線

彰化縣政府為打造友善的育兒環境，整合縣內各式兒童福利服務的平台，今天起，正式啟用「彰化縣育兒資源網」，打造「一條龍」的服務，並開放給育有0至6歲幼兒的家長免費註冊，家長可以透過此網站輕鬆掌握最新的育兒資訊，使用上更加便利。

彰化縣政府社會處長王蘭心說，「彰化縣育兒資源網」提供家長「看得到、找得到、用得到」的育兒資源，包含找補助、找館舍、找活動及找托育等四大功能，並提供線上預約親子館活動、托嬰中心及早療據點查詢、育兒福利資訊提供、專業課程講座報名、臨時托育申請等五大服務，希望讓 0 到 6 歲育兒的爸爸媽媽，在養育孩子的路上，能夠獲得資源與協助，減輕育兒負擔。

王蘭心指出，彰化縣長王惠美十分重視育兒福利，除了提供生育補助每胎3萬元，以及各項補助以外，還有各項育兒津貼，以及積極建置公托，持續建置28家的托嬰中心，以及18家的親子館；還有「寶貝嘟嘟車」，可以巡迴到社區、較偏鄉的地方，讓更多家庭能夠使用育兒資源；「玩具銀行」也提供玩具或繪本借閱。

議員温芝樺表示，現在少子化問題嚴重，地方政府越來越重視孩子出生率的問題，希望未來可以有更多資源投入，讓年輕父母願意生育，不害怕帶孩子的問題，希望未來可以有更多資源投入，讓年輕父母願意生育，不害怕帶孩子的問題。

縣議員許雅琳也說，很高興看到縣府團隊非常用心在育兒資源網上，讓更多的爸爸媽媽可以有更多的資源、更方便地來尋找，相信民意代表也樂於與社會處一起來做爸媽的神隊友。