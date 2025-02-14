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從軍會丟臉？高中女學霸想當軍官家人搖頭 網鼓勵1折衷辦法

聯合新聞網／ 綜合報導
一名就讀高中的女網友夢想當海軍軍官，但家人認為她去考軍校很「沒面子」。示意圖／ingimage
一名就讀高中的女網友夢想當海軍軍官，但家人認為她去考軍校很「沒面子」。示意圖／ingimage

每個人都有各自的夢想，為了夢想而選擇不同道路的人，都值得尊重。一名就讀高中的女網友發文，稱她從小的夢想就是當海軍軍官，但本身就讀第一志願的高中，學測的預測成績也不差，家人認為她去考軍校「很沒面子」，希望她就讀一般大學。對此，原PO詢問網友，「我應該聽他們放棄自己的夢想嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示自己從小到大的夢想都是當海軍軍官，但本身成績非常好，就讀的高中也是第一志願女校，家人因此不希望她考「預校」，總是勸她放棄，認為原PO應該有更好的選擇。她在網路上蒐集到一些資料，得知現在軍校問題不少，但自己並不想放棄。

原PO表示，目前學測的預測成績，國文約13級分、英文15級分、自然12級分、數學10級分，這種成績至少也有中山大學可讀，家人也希望她考「一般大學」，若去考軍校會讓他們「沒面子」，讓原PO很糾結，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友建議可先讀大學，再去追求夢想，「軍官也可以大學畢業後再簽進來當，就是升將軍比較吃虧而已，也有普通大學畢業的藥師，簽進來當軍職藥師，不過他是為了重考大學有加分就是了」。

也有人建議可折衷選國防醫學院，「國防醫學院說不定很適合妳，家人比較不會多說什麼，自己也可以待在軍中擔任醫官」、「好好考慮國防醫學院吧」、「我也覺得如果要折衷的話，國防醫學院是一個好選擇」、「如果妳的夢想是讀軍校，或許妳可以從國防醫學院開始，畢業後再簽進去，或許爸媽會比較能接受」。

學測 海軍 高中生

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