快訊

因應川普2.0 賴總統推3大工作：編特別預算讓國防預算達GDP3%

大AI時代的楓葉國：加拿大強化「原住民AI競爭力」

噁！板橋運動中心有「大便魔人」 場館開出10張貴賓券懸賞中

聽新聞
0:00 / 0:00

錄取加拿大西門菲莎大學 王宥喆為嘉縣永慶高中寫下歷史新頁

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
王宥喆（右）錄取2025年QS世界大學排名319的加拿大西門菲莎大學，是嘉縣永慶高中創校16年來第一位高中畢業即申請上國外大學的學生，左為校長郭春松。圖／永慶高中提供
王宥喆（右）錄取2025年QS世界大學排名319的加拿大西門菲莎大學，是嘉縣永慶高中創校16年來第一位高中畢業即申請上國外大學的學生，左為校長郭春松。圖／永慶高中提供

嘉義縣立永慶高中高三學生王宥喆錄取加拿大西門菲莎大學（Simon Fraser University, SFU）企業管理學系（Bachelor of Business Administration, BBA），該校在2025年QS世界大學排名中位列第319名，在國際間享有高度學術聲譽。校方表示，王宥喆展現卓越的學業表現與領導潛能，更是永慶高中創校16年來第一位高中畢業即申請上國外大學的學生。

王宥喆分享，從高一、高二便開始思考海外升學的可能性，並在高二下學期正式著手準備雅思（IELTS）考試，最終以6.5的優異成績 通過申請標準。王父從事企業管理相關工作，在職涯選擇上對他產生了深遠影響，也促使他決定投入企業管理領域，期許未來能發揮所長，拓展全球視野。

導師表示，王宥喆不僅學習態度認真，也擅長團隊協作與問題解決，經常主動協助同學，確保各項事務的順利進行。憑藉優秀的組織能力與責任感，他在高二、高三都被推選為班上模範生，深受班級師生支持與肯定。

王宥喆表示，深知西門菲莎大學的企業管理專業在國際間享有盛譽，因此希望透過在海外的學習與實習，培養國際視野與專業能力。計畫畢業後先在當地企業累積經驗，未來再將所學帶回台灣，為企業經營與管理領域貢獻心力。

永慶高中校長郭春松表示，王宥喆的成功錄取不僅是個人的榮耀，也是學校教師群共同努力的成果，見證了永慶高中在國際教育上的發展潛力。學校將持續拓展國際學習資源，鼓勵學生勇敢追夢，並提供更多升學與海外交流機會，幫助更多學子邁向國際舞台。

王宥喆（右）錄取2025年QS世界大學排名319的加拿大西門菲莎大學，為永慶高中寫下歷史新頁，左為校長郭春松。圖／永慶高中提供
王宥喆（右）錄取2025年QS世界大學排名319的加拿大西門菲莎大學，為永慶高中寫下歷史新頁，左為校長郭春松。圖／永慶高中提供

升學 嘉義 成功

延伸閱讀

嘉縣民雄農會改選代表15日投票 4人涉賄交保

會計師公會贈醬油豆瓣醬 加惠嘉縣63個老人食堂

拜會陳其邁交流經驗 國華台灣食品：助高雄海味外銷

強硬不撕破臉 墨西哥總統因應川普策略奏效 加、歐取經

相關新聞

校園食神出招！桃園公開營養午餐食譜 珍奶也能很健康

桃園市推動國中小學生免費營養午餐政策邁入第3年，教育局特別與營養師編製「營養午餐亮點食譜」，讓家長在家也能重現校園美味。...

錄取加拿大西門菲莎大學 王宥喆為嘉縣永慶高中寫下歷史新頁

嘉義縣立永慶高中高三學生王宥喆錄取加拿大西門菲莎大學（Simon Fraser University, SFU）企業管理...

嘉義地震台南新豐高中活動中心天花板崩落 今天修復

台南新豐高中因地震活動中心天花板輕鋼架墜落，今天完成修復，市議員陳皇宇說，雖然地震發生在嘉義中埔，新豐高中行政及教學大樓...

入學管道有兩種！苗栗縣國中小下學年藝才班開始招生

苗栗縣國中小下學年藝術才能班即日起開始招生，報名共有2種管道，共有14所國中小開辦美術、音樂、舞蹈等類別才藝班。

台南虎山實小學童閱讀達標 校長煮早餐招待

台南市教育局力推閱讀，建置高、國中小學生閱讀理解平台「布可星球」，學校為鼓勵學生閱讀也有獎勵措施，甚至連餐飲連鎖集團也來...

苗縣併校 童每月5千元交通補助

少子化嚴峻，苗栗縣長鍾東錦昨天下鄉主持銅鑼座談會時，宣布西湖鄉僑文國小114學年度將併入西湖國小，並提供學童每月5000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。