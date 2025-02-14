錄取加拿大西門菲莎大學 王宥喆為嘉縣永慶高中寫下歷史新頁

嘉義縣立永慶高中高三學生王宥喆錄取加拿大西門菲莎大學（Simon Fraser University, SFU）企業管理學系（Bachelor of Business Administration, BBA），該校在2025年QS世界大學排名中位列第319名，在國際間享有高度學術聲譽。校方表示，王宥喆展現卓越的學業表現與領導潛能，更是永慶高中創校16年來第一位高中畢業即申請上國外大學的學生。

王宥喆分享，從高一、高二便開始思考海外升學的可能性，並在高二下學期正式著手準備雅思（IELTS）考試，最終以6.5的優異成績 通過申請標準。王父從事企業管理相關工作，在職涯選擇上對他產生了深遠影響，也促使他決定投入企業管理領域，期許未來能發揮所長，拓展全球視野。

導師表示，王宥喆不僅學習態度認真，也擅長團隊協作與問題解決，經常主動協助同學，確保各項事務的順利進行。憑藉優秀的組織能力與責任感，他在高二、高三都被推選為班上模範生，深受班級師生支持與肯定。

王宥喆表示，深知西門菲莎大學的企業管理專業在國際間享有盛譽，因此希望透過在海外的學習與實習，培養國際視野與專業能力。計畫畢業後先在當地企業累積經驗，未來再將所學帶回台灣，為企業經營與管理領域貢獻心力。