嘉義地震台南新豐高中活動中心天花板崩落 今天修復

台南新豐高中因地震活動中心天花板輕鋼架墜落，今天完成修復，市議員陳皇宇說，雖然地震發生在嘉義中埔，新豐高中行政及教學大樓走廊龜裂。活動中心修復後他會持續關心走廊龜裂問題，全力爭取經費，並在不影響學習及安全前提下修復，讓新豐高中校園更安全。

陳皇宇表示，接獲校方通報後他隔天就會同立委王定宇服處、新豐高中楊榮仁校長、國教署專員等單位會勘。新豐高中一星期後迅速完改善計畫提報，王定宇積極奔走，國教署的經費才第一時間到位，加上施工單位克服年節連假趕工，才能讓新豐高中活動中心開學一星期就修復，還給年輕學子一個安全無虞的活動空間。 嘉義地震台南新豐高中活動中心天花板崩落 ，今天修復恢復使用。圖／陳皇宇提供 嘉義地震台南新豐高中活動中心天花板崩落 ，今天修復恢復使用。圖／陳皇宇提供 嘉義地震台南新豐高中活動中心天花板崩落 ，今天修復恢復使用。圖／陳皇宇提供 嘉義地震台南新豐高中活動中心天花板崩落 ，今天修復恢復使用。圖／陳皇宇提供 嘉義地震台南新豐高中活動中心天花板崩落 ，今天修復恢復使用。圖／陳皇宇提供