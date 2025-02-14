入學管道有兩種！苗栗縣國中小下學年藝才班開始招生

苗栗縣國中小下學年藝術才能班即日起開始招生，報名共有2種管道，共有14所國中小開辦美術、音樂、舞蹈等類別才藝班。

縣府教育處指出，為打造藝文苗栗，培養藝術才能類優異學生是縣府積極發展的教育重點項目，除了每年都投入藝術教育經費打造優質藝術課程、藝文教學環境、辦理學校成果展演，並特聘請國立新竹清華大學運動科學系鄭麗媛教授、國立台中教育大學美術學系康敏嵐教授及音樂系林進祐教授、縣內開辦藝術才能班的學校校長、各藝術類科專長教師進行招生簡章審查，發掘縣內各類藝術才能優秀學生。

教育處表示，縣內國中小藝術才能班共設有美術、音樂及舞蹈三大類組，有2種招生管道，第一種管道為書面審查，報名日期即日起至3月7日前，書面審查鑑定標準為「參加政府機關、機構舉辦的國際性或全國性個人競賽表現優異，美術班為獲特優獎項、音樂班及舞蹈班獲前三名獎項的學生，經學者專家審查後得以優先入班，未通過者可報名參加第二種招生管道進行術科測驗。

術科測驗報名日期為4月11日前、測驗日期為今年4月12日、13日，各校不一，詳情可參閱各校招生簡章，簡章公告於教育處網站「最新消息」網址https://reurl.cc/qnqvxE或各類藝術才能班招生學校網站，歡迎有意就讀國中小美術、音樂或舞蹈班的學生依各校期程報名。

今年各類別藝術才能班國小三年級及國中七年級新生每班招收26名，插班生也可報考，名額可參閱各類別學校招生簡章。美術班有大同、頭份、通霄國小及明仁、通霄國中、縣立興華高中國中部、縣立苑裡高中國中部等7校；音樂班有公館、竹南國小及公館、竹南國中4校；舞蹈班有建功、僑善國小及苗栗國中共3校。