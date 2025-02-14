台南虎山實小學童閱讀達標 校長煮早餐招待

台南市教育局力推閱讀，建置高、國中小學生閱讀理解平台「布可星球」，學校為鼓勵學生閱讀也有獎勵措施，甚至連餐飲連鎖集團也來結合，虎山實小除了獎品，也請能量超過1萬點，約讀200本的學生吃校長煮的豐盛早餐，學生說更有閱讀的動力了。

教育局資訊中心統計，「布可星球」是在2021年建置，2023年累積能量1億7300多萬，到目前能量是2.513億，1年多增加7833萬，以每本最高100點能量來說，換算1年間全市學生已閱讀超過78萬本次書籍。

虎山實小校長林勇成表示，學校規畫學習存摺來獎勵孩子持續累積「布可星球」能量，看到異人館主動推出「布可星球～能量換點心，愈讀愈開心」活動，教育局也計畫推出布可星球認同商店標章，號召更多業者加入推廣閱讀行列，所以學校加碼鼓勵在星球上持續挖礦達1萬點，約讀200本書的小朋友，一起來享用校長做的幸福早餐。

四年級學童陳定辰已通過閱讀認證560本，「布可星球」能量達到2萬7千多點，他開心地分享「吃到了世界上最好吃的早餐，有香噴噴的煎蛋、香腸、火腿、蛋糕和法式土司，還能帶回果醬與家人分享！」也立下目標，希望今年能達到5萬點。

和校長一起享用手做早餐的還有三年級的杜家華、陳芃希、蕭羽希，四年級的陳定辰、徐暄雅、魏若庭，五年級的杜祐全、蔡沛宸、林葦晞和六年級徐珩康，也說要告訴同學好好加油，很快就有機會一起來享用校長做的早餐。