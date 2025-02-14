苗縣併校 童每月5千元交通補助

少子化嚴峻，苗栗縣長鍾東錦昨天下鄉主持銅鑼座談會時，宣布西湖鄉僑文國小114學年度將併入西湖國小，並提供學童每月5000元的交通補助費用，希望整合資源、提高學生競爭力。西湖鄉長高阿賜雖感惋惜但莫可奈何，盼縣府未來有效運用空出校地與校舍空間。

僑文國小去年「零新生」入學，目前全校學生15人，14名教職員有5人是代課老師，下學年度合併至西湖國小，屆時學生全轉至西湖國小上課，教職員另安排至他校，並協助代課老師轉銜就業。

僑文國小校長彭慧婷說，去年11月底舉行併校評估及停辦作業座談會，農曆年前也由縣府教育處邀集學生家長及地方人士辦公聽會，討論聚焦在學生轉至新學校後，可否融入教學課程？能否維持課後輔導至下午5時的福利？教育處正面允諾「維持現狀」，並補助每月5000元交通費用。

縣議員黃芳椿樂觀其成，他認為學生少會造成教學成本高，孩子童年沒學伴也缺少多元發展機會，以後更沒競爭力。縣議員羅貴星則建議要安排固定的接駁車接送，減輕家長接送負擔。

西湖鄉長高阿賜說，僑文國小是1959年八七水災過後，由僑胞捐款救災興學而創設，學生數最多的時候達數百人，併校後「僑文」將消失，後續對於原校地、校舍空間希望縣府能規畫有效運用。