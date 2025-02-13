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校園食神出招！桃園公開營養午餐食譜 珍奶也能很健康

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市教育局與營養師編製「營養午餐亮點食譜」，讓家長在家也能重現校園美味。記者朱冠諭／攝影
桃園市教育局與營養師編製「營養午餐亮點食譜」，讓家長在家也能重現校園美味。記者朱冠諭／攝影

桃園市推動國中小學生免費營養午餐政策邁入第3年，教育局特別與營養師編製「營養午餐亮點食譜」，讓家長在家也能重現校園美味。食譜不只收錄健康餐點，更巧妙改良學生最愛的珍珠奶茶，孩子享受美味的同時也能兼顧營養。

桃園「營養午餐亮點食譜」由全市學校營養師群共同編輯，以四季為主題設計適合大小朋友的餐點，採用當季在地優質食材，結合多元飲食文化與營養知識。食譜特別收錄學生最愛的料理，如茄汁肉醬義大利麵、玉米濃湯等。

今發表會上，可見大有國小設計的「茄汁肉醬義大利麵」使用新鮮番茄熬煮醬汁，提升天然風味與營養；忠貞國小的「玉米濃湯」以鮮奶取代奶油，搭配小米增稠，兼顧健康與美味；同德國小的「梅香薯排骨」及瑞坪國中的「个家鄉仙草米粉」展現營養午餐的創新面貌。南崁國小的香Q燕麥飯、開運栗香燒雞更在市府舉辦的「校園米其林美食爭霸賽」中獲獎。

營養師李金玲指出，學童正值成長階段，均衡飲食對於身體發展和學習專注力至關重要，搭配多元蔬菜、優質蛋白質與全穀類主食，確保學生獲得完整的營養，學校也特別注重食材來源，所有供應商皆經過嚴格審核，確保食材安全無虞。

市長張善政表示，多樣化的食譜能讓孩童吃得更開心、安心，之後會將電子版食譜公布給民眾使用，市府除持續推動免費營養午餐、使用在地食材，也與農業局合作推廣在地農產品，並結合衛生局食品稽查力量，為學童把關食品安全。

桃園市教育局與營養師編製「營養午餐亮點食譜」，讓家長在家也能重現校園美味。記者朱冠諭／攝影
桃園市教育局與營養師編製「營養午餐亮點食譜」，讓家長在家也能重現校園美味。記者朱冠諭／攝影

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