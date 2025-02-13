開學不到一周…高雄某國小畢旅疑集體感染「諾羅病毒」 8學生送醫

開學不到一周出狀況！高雄市鳳山區某國小六年級3個班級共79名學生昨日北上參加3天2夜畢業旅行，其中一名學生疑似感染諾羅病毒後導致集體傳染，今早另外7名同學陸續出現嘔吐、腹痛症狀，送醫後已由學生家長帶回，其餘學生則繼續行程，校方表示初步排除食物中毒。

該校昨日畢業旅行先到台北木柵動物園，晚上入住深坑區福容飯店，當晚一名學生先出現嘔吐現象，經緊急就醫後，醫師診斷為腸胃型感冒，疑似遭感染諾羅病毒，當時與該生同桌吃飯的其他學生今早也陸續出現嘔吐、腹痛症狀，共7名學生疑遭傳染，分別就醫後先留在飯店內，今天下午2點由家長北上至高鐵站將孩子接回。

校方表示目前其他桌的學生皆無類似症狀，依現有情況判斷，初步排除食物中毒可能性，其他未有症狀的71名學生仍照原定行程，今日將抵達台中逢甲等地，明天依規劃返程回高雄；校方強調將持續關注學生健康狀況，與家長保持密切聯繫，確保學生安全與福祉。

高市教育局表示，已請學校第一週利用全校性集會、班級群組、跑馬燈、海報圖卡等多元管道宣導防疫整備工作，同時請學校掌握東南亞旅遊史及探親返臺的師生名單，請其返國後14天內如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，停止上班上課，速就醫、驗快篩，對於已出現感冒症狀的師生，建議不宜參與校外外遊行程，做好自我防護。