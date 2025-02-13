校園反詐警察局長讚瑪家國中柔道隊「教你一招必殺技」

開學第一周是友善校園周，屏東縣長周春米今率警察局長戴台捷、原民處長陳美鈴、教育處長楊英雪，來到瑪家國中，校長出身原民處長化身老師，警察局長讚瑪家國中柔道隊學生們演出，鼓勵未來從警，不忘醒反毒、反詐騙與交通安全。

教育部友善校園政策推動，各校將開學第一周定友善校園周，縣長周春米上任後，每學期開學第一周固定走訪校園，這學期來到原住民鄉，瑪家鄉瑪家國中，周春米與學生們互動熱絡，還一起自拍。

周春米說，世界十二強棒球賽國手中，吉力吉撈・鞏冠與吳俊偉來自瑪家鄉，另外還有拿到亞運拳擊金牌賴主恩也是瑪家鄉，勉勵學生們，學會尊重、同理心，互相體諒，學會保護自己。

周春米也請局處長們上台宣導友善校園，周春米說，這也是第一次警察局長來到校園宣導，瑪家國中有柔道隊，剛剛學生們演出時，警察局長在旁邊舉起大拇指直呼厲害。

警察局長戴台捷說，剛剛學生柔道演出，女同學摔得很好，鼓勵可以繼續比賽，未來有機會可以保送警大，還說有機會「我來教你一招必殺技」，接著宣導反詐騙、反毒與交通安全。

戴台捷說，屏東縣去年未成年涉毒案件43件。未成年遭網路詐騙128件，原鄉被詐騙型態多以求職詐騙居多，網路購物，他提醒學生，不要涉毒、不要去當車手，一但留下紀錄，終身恐難改變，切勿因為好奇嘗試「喪失煙彈」電子煙。

「不要無照騎車！」戴台捷說，從瑪家到屏東市區有一段路，沒有駕照要搭公車，小時候他從高雄旗山到高雄市區，也是搭公車，現在想起來搭公車也是一種回憶。

屏東縣警局統計，原鄉地區去年遭詐案共166件，占總件數3.17%、財損金額3112萬餘元，受理未成年遭詐騙128件，依序是假網拍31件、購買遊戲點數19件、網路交友拍性影像17件、騙取金融帳戶8件等案類，查獲102件未成年涉詐騙案件，其中54名擔任詐騙車手、33名變人頭戶。