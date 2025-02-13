台南虎山實小校長做早餐鼓勵閱讀 滿滿的幸福與動力
新課綱實施後，不論是國中會考或學測，閱讀理解能力愈來愈重要，南市教育局力推閱讀，建置高、國中小學生閱讀理解平台「布可星球」，學校為鼓勵學生閱讀也都有獎勵措施，甚至連餐飲連鎖集團也來結合。虎山實小也推創意，除了獎品，也請能量超過1萬點，約讀200本的學生吃豐盛早餐，校長煮給你吃，也是競爭中的溫馨插曲。
台南市教育局資訊中心統計，「布可星球」是在2021年建置，2023年累積能量1億7300多萬，到目前能量是2.513億，1年多增加7833萬，以每本最高100點能量來說，換算1年間全市學生已閱讀超過78萬本次書籍。另，配合閱讀平台的書籍已上架2054本，題庫量有7萬2717題。
推動閱讀的風氣已起，餐飲連鎖為鼓勵閱讀也來結合及贊助，高中以下學生到台南任一門市用餐，只要出示布可星球能量證明，就能依能量等級獲得蛋糕、冰淇淋、點心小品等不同獎勵，能量換點心，讓學生愈讀愈開心。
虎山實小林勇成校長表示，為提升學生閱讀理解力及扎根基本學力，學校有規畫學習存摺來獎勵孩子們持續累積「布可星球」能量，但看到異人館主動推出「布可星球～能量換點心，愈讀愈開心」活動，鼓勵家長喝咖啡、吃蛋糕、看書，教育局也計畫推出布可星球認同商店標章，號召更多業者加入推廣閱讀行列，所以學校加碼鼓勵在星球上持續挖礦達1萬點，約讀200本數的小朋友，一起來享用校長親自做的幸福早餐。
四年級陳定辰已通過閱讀認證560本，「布可星球」能量達到2萬7千多點，他分享，吃到了世界上最好吃，校長親自為他們做的早餐，有香噴噴的煎蛋、香腸、火腿、蛋糕和法式土司，吃得津津有味，也謝謝校長讓大家帶回鮮甜的果醬回家和家人分享，會好好的繼續努力，今年的目標希望達到5萬點。
虎山實小主任陳惠芬表示，學校長期推動閱讀，除了有老師和家長的大力支持外，也要感謝民間友人林安堡大哥10多年來每年贊助經費幫孩子們買新書、提供多種獎勵一起幫忙推動閱讀。這次和校長一起享用手做早餐的孩子涵括了三年級的杜家華、陳芃希、蕭羽希，四年級的陳定辰、徐暄雅、魏若庭，五年級的杜祐全、蔡沛宸、林葦晞和六年級的徐珩康，孩子們不只吃的高興，幸福感滿滿，更帶來滿滿的動力，紛紛表示回到班上一定要告訴同學們好好加油，很快就有機會一起來享用校長做的早餐。
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