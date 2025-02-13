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全校15學生！苗縣僑文國小下學期併入西湖國小 每人每月5000交通費補助

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
下學年度起，西湖鄉僑文國小將正式併入西湖國小，地方盼後續對於原校地、校舍空間能規畫有效運用。記者吳傑沐／攝影
下學年度起，西湖鄉僑文國小將正式併入西湖國小，地方盼後續對於原校地、校舍空間能規畫有效運用。記者吳傑沐／攝影

因應少子化，苗栗縣長鍾東錦今天下鄉在銅鑼座談會時，特別針對國小併校議題與鄉親溝通，他認為學生數太少，會缺乏競爭力，就連組隊要打個籃球都湊不齊人，為整合資源提高競爭力，併校已成趨勢。

會中鍾東錦也宣告下學年度起，西湖鄉僑文國小將正式併入西湖國小。對此，縣議員黃芳椿表示樂觀其成，他認為這是好事，因為學生少會造成教學成本高，孩子童年沒學伴也缺少多元發展機會，以後更沒競爭力。

據了解，僑文國小目前學生數15人，教職員14位當中5位是代課老師，預計下學年度正式合併至西湖國小，屆時學生悉數轉至西湖國小上課，教職員另安排至其他學校；代課老師部分，雖是一年一聘，但縣府會也提供相關轉介就業協助。

校長彭慧婷說，針對併校於去年11月底分別辦理兩場的評估及停辦作業座談會，農曆年前也由縣府教育處邀集學生家長及地方各界人士舉辦公聽會，會中討論議題主要聚焦在學生轉至新學校後，能不能融入教學課程，教材版本能否連貫下去，以及能否維持課後輔導至下午5點的福利。

她說，針對相關意見，教育處也逐一說明，正面回應都能「維持現狀」，除了教學課程能連貫維持不變，課後輔導至下午5點，另有每人每月5000元的交通補助費用。

對此，縣議員羅貴星表示，雖然併校後縣府有提供交通費補助，但以長期來評估，學校有必要設置固定的接駁車來接送。畢竟是偏鄉，很多家長因為要上班不便接送，都是隔代長輩接送，或是小朋友自行騎腳踏車及步行上下學，若有接駁車可實質上減輕學生與家庭負擔。

西湖鄉長高阿賜則感到惋惜說，僑文國小是民國48年八七水災過後，由僑胞捐款救災興學而創設，學生數最多的時候達數百人，併校後「僑文」將就此消失，後續對於原校地、校舍空間希望縣府能規畫有效運用。

併校 競爭力 鍾東錦

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