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苗栗偏鄉小校東興國小數位學習成果亮眼 已成領航學校

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
東興國小教師團隊前往頒獎典禮接受金質獎。圖／東興國小提供
東興國小教師團隊前往頒獎典禮接受金質獎。圖／東興國小提供

苗栗縣大湖鄉東興國小雖是偏鄉小校，但推動中小學數位學習深耕計畫成果斐然，師生以當地的「草莓」特產設計出「AI採摘行動家」等多項學習課程，運用數位科技指點指點遊客正確的草莓採摘方法等方案，這學年再度獲得教育部「主題跨域課程實施與推廣獎勵方案」績優學校金質獎，全國唯一且創下三連霸佳績。

東興國小鄰近著名的馬拉邦山，先前只有17名學生，這學年已增至22人，另外附幼也有24人，近年校方展現的數位學習與教學能力，也使得學生數逆勢成長。

東興國小校長陳亭儒說，學生家長幾乎都是栽種草莓的農戶，校方特別以草莓為題，針對草莓生長可能遇到日照 、溼度、下雨後出大太陽等影響栽培的問題，讓學生懂得找各種方法來解決，校內也設置「高架草莓園」讓學生能實際草莓栽培結合數位學習。

這學年也持續推出教學課程，並與校外草莓園合作，在入口處設置 「遊客教學站」，透過學生開發的互動學習工具，讓遊客先學習如何辨識成熟果、如何正確採摘草莓，並運用 Scratch 設計模擬互動情境，讓遊客在遊戲中理解錯誤與正確的採摘方式，園主也覺得遊客亂採草莓的情況改善了，學生對學習成果愈來愈有自信心，還有人已立志要當程式設計師

縣府教育處指出，東興國小的數位學習已進升到「國際組」，並與日本、菲律賓的學校透過連線以英語交流數位學習創新，同時也是縣內國小數位學習的「教練學校」，這次再獲教育 部金質獎肯定，打造出三連霸的好成績。

教育處表示，科技時代的成功關鍵在於5C能力，包括培養Critical批判思考力、Communication溝通表達力、Collaboration團隊合作力、Creativity創造思考力、Complex problem solving問題解決力，縣府將持續強化推動數位學習。

東興國小這學年再獲得教育部「主題跨域課程實施與推廣獎勵方案」績優學校金質獎，全國唯一並創下三連霸佳績，校長陳亭儒（右）接受教育部資科司長吳穎沺頒發金質獎。圖／苗栗縣政府提供
東興國小這學年再獲得教育部「主題跨域課程實施與推廣獎勵方案」績優學校金質獎，全國唯一並創下三連霸佳績，校長陳亭儒（右）接受教育部資科司長吳穎沺頒發金質獎。圖／苗栗縣政府提供
東興國小的數位學習成果亮眼且是縣內國小數位學習的「教練學校」，學生展示數位學習的功能。記者胡蓬生／攝影
東興國小的數位學習成果亮眼且是縣內國小數位學習的「教練學校」，學生展示數位學習的功能。記者胡蓬生／攝影
東興國小校內設置「高架草莓園」讓學生能實際栽培結合數位學習。圖／東興國小提供
東興國小校內設置「高架草莓園」讓學生能實際栽培結合數位學習。圖／東興國小提供
東興國小教師團隊前往頒獎典禮接受金質獎。圖／東興國小提供
東興國小教師團隊前往頒獎典禮接受金質獎。圖／東興國小提供

草莓 設計師 金質獎

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