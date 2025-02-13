小小發明家赴泰參賽 13歲台灣女孩流利英語驚豔國際評審
桃園市會稽國中師生在2025年泰國曼谷國際發明展（IPITEX）上大放異彩，師生一舉奪下4金、5銀、4銅的亮眼成績，還獲得大會特別獎與多國特別獎的肯定。這場2月2日至6日在曼谷國際貿易展覽中心舉行的國際賽事，吸引全球各地的發明好手齊聚一堂，展現創新能量。
曼谷國際發明展由泰國國家研究委員會（NRCT）主辦，是泰國年度創新盛事。其中，會稽國中二年級學生林芷翗的表現亮眼。賽事期間，她與建德國小6年級學生蔡宗祐、東門國小6年級學生簡彩昕臨危受命組成團隊，不僅以流利英語完美詮釋作品理念，更在大會指定的優選作品簡報競賽中脫穎而出，獲得「日本特別獎」、「銅牌獎」及「簡報賽入選獎」。
團隊的參賽作品「組合式清潔刷」展現創新思維與實用價值。這項發明巧妙整合刷具與供水系統，讓使用者能在清潔過程中隨時調節水流，更可依需求更換刷頭，適用於窗戶、車輛等多種物品的清潔，極具商業化潛力。
林芷翗坦言，初抵泰國時曾因環境適應不良和競賽壓力而感到不適，但在老師教導的冥想與腹式呼吸技巧幫助下，最終穩定心態、順利完賽。蔡宗祐則表示，這次國際賽事不僅是挑戰，更是寶貴的學習機會，讓他深刻體會團隊合作的重要性。簡彩昕也分享，站上國際舞台用英語展示作品的經驗，大大提升她的自信心。
指導老師官賢相說，這次比賽不僅展現學生的創意實力，更見證了他們的成長突破，證明透過適當引導，學生們確實能超越自我極限。他將持續推動「少年發明企業家培訓計畫」，預計於3月初在會稽國中科學發明社培訓近30位學員，為今年7月的日本展及8月的印尼展做準備。
會稽國中校長李文義上周特地前往泰國為參賽團隊打氣。他期許學生們能成為「生態保育家」、「生命解說家」、「國際慈善家」與「健康運動家」，不僅在學業上有所成就，也提升在國際舞台上的競爭力與自信。
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