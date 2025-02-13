陽明交通大學附屬高中失之交臂 鍾東錦曝苗栗財政之痛

陽明交通大學附屬高中定案在新竹縣新北高中改隸，苗栗縣長鍾東錦原本積極爭取，今天他曝光破局原因，新竹縣長楊文科一出就是30億元，另23億元改善六家高中，他心疼學生，財政問題一直是苗栗人的痛。

鍾東錦下鄉座談會，今天第三場在銅鑼鄉銅鑼灣會館舉行，鍾東錦致詞時語重心長，他說，陽明交大附屬高中案，苗栗原本積極爭取設在後龍鎮新港高中預定地3公頃，結果楊縣長一出就是23億元，另23億元改善新竹縣立六家高中，苗栗無得比出局。

他指出，苗栗財政接受行政院控管，不可能舉債爭取陽明交大附屬高中，希望落空他心疼是學生，擔憂2年後竹苗區會考比序實施5級制，家長望子成龍、望女成鳳的心理，B+的學生會到竹北讀書，竹北的B+的學生擠到苗栗，變成A、B+學生都到新竹，苗栗留不住。

他因此每次頒發5A學生留在苗栗的獎學金8萬元，在場的都鼓掌很高興，但他的心是很痛，他認為留人才在苗栗讀書不是發錢，而是有一所好學校可以就近入學才是對的。

「我覺得多少有點欺負人」！鍾東錦表示，屏東科學園區7、80公頃，嘉義科學園區才開始，苗栗縣銅鑼、竹南科學園區約400公頃，園區就業人數多很多，但屏東、嘉義有實驗中學，苗栗卻沒有，他堅持爭取，就好像碰到壁，如果有錢可以借，有錢可以蓋，他一定敢蓋。

不過，苗栗財政被控管，也沒辦法借錢，去年財政還把考評丙等，爭設苗栗實中案，國科會一直以為他找麻煩，竹南、頭份學生為何這麼多呢？因為新竹房價高，人口外溢到苗北，苗栗當然歡迎，結果是擠爆學校，並造成國道1號頭份交流道一早6點半就交通壅塞，下雨天更慘。