苗縣國小學生爆量 活動空間擠爆

苗栗縣頭份、竹南人口因科學園區逆勢成長，3年來已增6000人設籍，頭份市后庄國小學生爆量，教室早不敷使用，縣長鍾東錦昨視察，強調設置苗栗科學實驗高中是解方，增加幼兒園到高中入學管道。立委陳超明昨則邀中央部會討論實中設校案，但土地卡關仍待協調。

后庄國小校長劉敏珍說，她8年前到校服務以來，40班增至51班，師生合計約1500人，全縣排名第4，按此規模應有18班專科教室，但多改為普通教室，音樂老師得抱著電子琴跑班上課。校內操場直線跑道也不足百米，下雨天擔心溼滑，只能回教室上「靜態」體育課。

鍾東錦昨到校視察正逢下課，學生都跑到當年預留作為風雨球場的室內空間活動，瞬間湧入的場面壯觀，由於頭份、竹南都有類似校園擁擠景況，他希望國科會協助設置科學園區苗栗實驗高中，立委邱鎮軍陪同到校訪視，也盼中央正視。

陳超明昨天在竹南服務處邀集國科會、新竹科管局及教育部官員召開苗栗科學實驗中學籌設釋疑會議，針對苗縣府初步匡定竹南鎮大同高中旁9.23公頃預定土地作為校址，當中縣有地5.88公頃（64%）、私有地3.35公頃（36%）討論。

由於該預定地當初未在縣府提報桃竹苗大矽谷計畫範圍內，若要辦理區段徵收需徵求國科會正名為用地主管機關，相關流程才能繼續走下去。

但會中出席官員表達各自立場及意見，未正面回應。