聽新聞
0:00 / 0:00
苗縣國小學生爆量 活動空間擠爆
苗栗縣頭份、竹南人口因科學園區逆勢成長，3年來已增6000人設籍，頭份市后庄國小學生爆量，教室早不敷使用，縣長鍾東錦昨視察，強調設置苗栗科學實驗高中是解方，增加幼兒園到高中入學管道。立委陳超明昨則邀中央部會討論實中設校案，但土地卡關仍待協調。
后庄國小校長劉敏珍說，她8年前到校服務以來，40班增至51班，師生合計約1500人，全縣排名第4，按此規模應有18班專科教室，但多改為普通教室，音樂老師得抱著電子琴跑班上課。校內操場直線跑道也不足百米，下雨天擔心溼滑，只能回教室上「靜態」體育課。
鍾東錦昨到校視察正逢下課，學生都跑到當年預留作為風雨球場的室內空間活動，瞬間湧入的場面壯觀，由於頭份、竹南都有類似校園擁擠景況，他希望國科會協助設置科學園區苗栗實驗高中，立委邱鎮軍陪同到校訪視，也盼中央正視。
陳超明昨天在竹南服務處邀集國科會、新竹科管局及教育部官員召開苗栗科學實驗中學籌設釋疑會議，針對苗縣府初步匡定竹南鎮大同高中旁9.23公頃預定土地作為校址，當中縣有地5.88公頃（64%）、私有地3.35公頃（36%）討論。
由於該預定地當初未在縣府提報桃竹苗大矽谷計畫範圍內，若要辦理區段徵收需徵求國科會正名為用地主管機關，相關流程才能繼續走下去。
但會中出席官員表達各自立場及意見，未正面回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言