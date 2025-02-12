快訊

經典賽／台韓交流賽20099人進場 中華隊預習應援熱

加碼最終回！大樂透頭獎衝4.3億開獎 大小紅包剩餘獎金全均分

嘉縣2011年迄今已351地震…去年突激增 專家：今年恐創新高

台中國小資優鑑定首日網站當機！家長跳腳 教育局說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
學生示意照。圖／ingimage
學生示意照。圖／ingimage

台中市國小資賦優異學生鑑定今起線上報名，沒想到報名系統大當機，家長憂心報不上，急跳腳。教育局說，因使用人數過多，廠商緊急修復中，報名到18日止，會評估延長報名或改採紙本因應，不會影響學生權益。

教育局說明，國小資優鑑定每年均吸引逾5、6千人報名，2年前改採線上報名，今年系統開放前有做過壓力測試，原本均正常，但今早開放線上報名後，瞬間湧入爆量報名潮，以致系統出現問題，廠商緊急修復中，預計明天下午5時前修復。

台中市國小資優鑑定今起到2月18日受理線上報名，陸續有家長向教育局反映，連不上報名系統。

教育局表示，今天是報名首日，家長同時湧入，致系統當機，報名系統一度在下午3時重新開放，但家長上線後仍無法連上報名系統，網站出現「報名系統維護中」，一直無法修復，家長憂心恐影響孩子權益。

台中市國小資賦優異學生鑑定今起線上報名，系統大當機，出現「報名系統維護中」，連不上。圖／翻攝自台中市教育局網站
台中市國小資賦優異學生鑑定今起線上報名，系統大當機，出現「報名系統維護中」，連不上。圖／翻攝自台中市教育局網站
台中市教育局公告，台中市國小資賦優異學生鑑定線上報名系統維護中。圖／翻攝自台中市教育局網站
台中市教育局公告，台中市國小資賦優異學生鑑定線上報名系統維護中。圖／翻攝自台中市教育局網站

台中市 教育局

延伸閱讀

台南數位融入課中差異化教學 讓小女生破涕為笑、班級躍升10分

桃市特教助理員遭控性騷、恐嚇學生 校方：已停職調查

離譜！台南某補習班違法收托1歲童還爆虐童面臨3項違法

北市教師壓力大...爭取「首都加給」被打槍 藍議員：第一線心寒

相關新聞

台東某國中生疑虐貓還拍片PO網 鄉民罵爆校方道歉了

台東疑傳出國中生虐貓事件，過程還拍下PO上網，引起風波，隨後國中生將貼文刪除。校方也發聲明道歉表示，已開危機處理小組會議...

台中國小資優鑑定首日網站當機！家長跳腳 教育局說話了

台中市國小資賦優異學生鑑定今起線上報名，沒想到報名系統大當機，家長憂心報不上，急跳腳。教育局說，因使用人數過多，廠商緊急...

新學期新氣象 新北金山高中門面翻新期許創佳績

金山高中新學期迎來新氣象，煥然一新的大門口啟用，在眾多嘉賓的參與下，大家一起拉開彩球，為新的校門進行啟用典禮，而承諾要為金山高中學子換新教學設備的市議員周雅玲也到場共襄盛舉，期待從門面開始，一步步為孩子打造舒適、優質的校園環境，讓學生獲得知識更有效率。

開學日新氣象 新北淡水育英國小運動場整新啟用

位在新北市淡水區育英國小，過去幾年因位置比較靠近淡海新市鎮，因此有部份學期都成為額滿學校，而在昨天的開學日，全校師生開心迎接全新的運動場設施能夠啟用，過去因為操場老舊破損，在去年進行重新整理，經過立委洪孟楷、議員陳偉杰協助爭取，今年初完成整修，讓學生在新的學期開學當天，就有安全舒適的運動場可以使用。

新北平溪十分國小慶元宵 走出校園展現學習成果

十分國小於今(12)日元宵節，結合在地天燈節慶舉辦「十分慶歡日，醒獅鬧元宵」慶祝活動，成軍超過20年的十分國小醒獅團到老街上踩街祈福，學校也結合校訂ACE+課程，進行天燈再生紙體驗、煤礦文化以及基隆河生態探索介紹，並在校門口進行手工無毒環保肥皂義賣，藉此籌措圓夢基金，活動精彩萬分。

訪新竹文化設施 李遠：文化基地千件申請呈文化百味

文化部長李遠今展開地方文化設施參訪行程，分別到訪新竹縣橫山鄉「大山北月」團隊經營的柑橘博物館，以及新竹市「見域工作室」經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。