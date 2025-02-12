台中國小資優鑑定首日網站當機！家長跳腳 教育局說話了

台中市國小資賦優異學生鑑定今起線上報名，沒想到報名系統大當機，家長憂心報不上，急跳腳。教育局說，因使用人數過多，廠商緊急修復中，報名到18日止，會評估延長報名或改採紙本因應，不會影響學生權益。

教育局說明，國小資優鑑定每年均吸引逾5、6千人報名，2年前改採線上報名，今年系統開放前有做過壓力測試，原本均正常，但今早開放線上報名後，瞬間湧入爆量報名潮，以致系統出現問題，廠商緊急修復中，預計明天下午5時前修復。

台中市國小資優鑑定今起到2月18日受理線上報名，陸續有家長向教育局反映，連不上報名系統。