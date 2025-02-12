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台東某國中生疑虐貓還拍片PO網 鄉民罵爆校方道歉了
台東疑傳出國中生虐貓事件，過程還拍下PO上網，引起風波，隨後國中生將貼文刪除。校方也發聲明道歉表示，已開危機處理小組會議，並將持續加強各項教育，導正觀念及行為。
校方表示，得知消息後即校安通報，由於該生今天請假，學校與和家長連繫，將進一步訪查釐清經過；雖此事件為單一個案，為避免再發生類似情形，將持續加強生命、動保及法制教育。
臉書地方社團台東大小事今天PO出一段1名國中生疑似虐貓事件，影片只見國中生拿起石塊朝2隻貓丟去，貓咪受到驚嚇逃離現場，過程被同行友人拍下，2人還不時嘻笑，影片一出立即引片撻伐。
國中生因不滿被指責，與網友筆戰，只見風波越演越烈，最後國中生將貼文刪文。學校也發出聲明對學生不良行為道歉。據了解，事件於昨天發生，國中生當下是丟木頭，並未丟貓。
縣府農業處表示，依動物保護第25條規定，「任何人不得騷擾虐待傷害動物，違者最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬以上200萬元以下罰金；情節重大者可處1年以上、5年以下有期徒刑，併科50萬以上500萬元以下罰金。
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