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傳統藝術走入國小校園 巡演招兵買馬收件啟動

中央社／ 台北12日電

為帶動國小學童對傳統戲曲認識，國立傳統藝術中心2年前推動「傳藝GoYoung校園巡演計畫」，至今前往逾5百間校園播下永續種子；今年度計畫即日起受理收件，盼能繼續推展傳藝入校。

由傳藝中心主辦、文化部合辦、教育部協辦的「傳藝Go Young校園巡演計畫」自2023年首度辦理，兩年期間共有81個演藝團隊參與計畫，布袋戲、歌仔戲、傳統古謠及樂舞、說唱、傀儡及皮影戲等豐富多元的傳統藝術皆涵蓋其中。

傳藝中心透過新聞稿指出，團隊足跡遍布全台各地，2年來參與總校數達522所，共有8萬1197位學童參與；其中也包含164所偏遠地區小學與其學童1萬5883位。

團隊透過生動有趣的演出與精心規劃的互動教學，不僅帶給學童難忘的歡樂時光，更引領他們體會傳統藝術的趣味。以此寓教於藝的方式，為傳統文化播下永續成長的種子，同時也為演藝團隊開創更多演出機會。

在連續2年執行成效基礎上，傳藝中心今年接續辦理「114年度傳藝Go Young校園巡演計畫」。徵選對象為經政府立案或設立登記之傳統演藝團體，演出內容為運用國家語言之傳統表演藝術演出，如歌仔戲、布袋戲、客家戲等，以演藝團體進校演出方式，創造國小學童聆賞傳統表演藝術演出機會，期盼引發孩子興趣、帶動學習，將傳統藝術向下扎根，同時發揚珍貴的國家語言文化。

「114年度傳藝Go Young校園巡演計畫」採書面申請，即日起至3月5日止受理收件。

團隊 校園

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