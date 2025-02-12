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「乖乖」平安龜、菠蘿麵包乞龜 高市明正國小嗨元宵

中央社／ 高雄12日電

今天元宵節，高雄前鎮區明正國小將乞龜活動打造為傳統開學特色，老師今年以「乖乖」製成超大平安龜，搭配菠蘿麵包製作成小烏龜造型乞龜品，今天全校師生一起慶元宵。

明正國小表示，過去曾經用紅龜粿、鳳梨酥龜、鳳片糕等來作為元宵節吉祥龜，今年老師特別用乖乖製作一隻超大烏龜作為主龜－平安龜（希望孩子平安乖乖），特別向附近店家訂製，用烘焙菠蘿麵包製作成小烏龜造型，當作乞龜品。

今天活動一開始，老師陳秀慧以過年吉祥歌帶領師生唱跳熱身，校長高玉山拜晚年並介紹大烏龜，老師郭秀棉帶領孩子們，用台語念一段口訣（吉祥話）「摸龜頭，起大樓；摸龜尾，存傢伙；摸龜身，年年升；摸龜嘴，大富貴；摸龜殼，事業頭路穩達達；摸龜腳，金銀財寶滿厝腳。」

高玉山示範擲筊乞龜，祈求大家這一年平安，在孩子歡呼聲中，擲到聖筊後，正式開啟擲筊乞龜活動；幼兒園學生陸續擲筊，選出最多聖筊數者出來代表比賽，再從各班代表中找出最後乞龜王。

明正國小表示，活動不只是孩子專屬，孩子們擲完，接續換老師們上場，高玉山也加碼贈送屏東車城福安宮蛇年錢母金幣，孩子們嘶喊著喉嚨幫自己班級老師加油打氣，現場氣氛熱烈。

活動最後也以元宵節猜燈謎傳統遊戲結尾，老師將謎題布置成鞭炮造型，事先設計好簡單且趣味小謎語，在主持人一問一答互動中，學生相當投入，也讓元宵節傳統烙印學童心中。

高玉山說，活動後每名師生帶走一隻平安麵包龜，讓孩子們可以與家人一同分享，並祈求一整年都能順利與好運，新學期學生能平安、努力向學。

元宵節 烏龜 玉山

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