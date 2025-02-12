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新北平溪十分國小慶元宵 走出校園展現學習成果

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
十分國小元宵活動，展現校訂ACE+課程，展現學子學習成果。 圖／觀天下有線電視提供
十分國小元宵活動，展現校訂ACE+課程，展現學子學習成果。 圖／觀天下有線電視提供

十分國小於今(12)日元宵節，結合在地天燈節慶舉辦「十分慶歡日，醒獅鬧元宵」慶祝活動，成軍超過20年的十分國小醒獅團到老街上踩街祈福，學校也結合校訂ACE+課程，進行天燈再生紙體驗、煤礦文化以及基隆河生態探索介紹，並在校門口進行手工無毒環保肥皂義賣，藉此籌措圓夢基金，活動精彩萬分。

活動首先由十分醒獅社團「祥獅獻瑞慶元宵」熱鬧開場以及「祥獅到十分」迎春祈福踩街；十分小小導覽員更透過海報，向民眾們宣講天燈再生紙流程、十分礦業文化旅行以及基隆河水質檢測的結果，喚醒大家對十分的重視；十分烏克麗麗社團的孩子們也表演練習已久的烏克麗麗組曲增添過節氣氛；十分幼兒園也粉墨登場，用最萌的動物舞帶給國內外每位到訪的遊客一個精彩難忘的元宵節。

今年即將畢業的學生詹佩穎表示，這次元宵節慶典活動，是她在國小生涯中參加最後一次元宵活動，很榮幸能在公所主秘、里長及遊客面前介紹自己對於十分礦業文化以及基隆河生態保護的研究，希望更多的遊客來到十分不只放天燈，更能進行深度的環保與文化之旅。

十分國小校長利一奇指出，這次元宵節慶典活動，透過校訂ACE+課程的倡議與體驗，讓更多的民眾知道學校在推動藝術美感、在地文化及生態永續的努力；在整個義賣的過程中，讓學生學習用自己的力量實踐夢想，提升學生自我認同與肯定；舞獅繞境讓學校特色課程走入社區，更是「門裡門外處處都是學習場所」的具體實踐。

元宵節 基隆 天燈

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