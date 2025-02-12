開學日新氣象 新北淡水育英國小運動場整新啟用

位在新北市淡水區育英國小，過去幾年因位置比較靠近淡海新市鎮，因此有部份學期都成為額滿學校，而在昨天的開學日，全校師生開心迎接全新的運動場設施能夠啟用，過去因為操場老舊破損，在去年進行重新整理，經過立委洪孟楷、議員陳偉杰協助爭取，今年初完成整修，讓學生在新的學期開學當天，就有安全舒適的運動場可以使用。

立委洪孟楷表示，窮不能窮教育，苦不能苦孩子，爭取中央經費補助是為了讓孩子擁有更好的學習與運動環境，未來將持續關注地方教育建設，協助改善學校基礎設施。當地議員陳偉杰則勉勵學生珍惜新操場，並期待未來學校各項設施能持續升級，為136名國小學生與50名幼兒園孩童提供更安全舒適的運動空間。

育英國小校長陳東鴻表示，原本的PU跑道已使用10多年，破損嚴重且顆粒脫落，影響學生運動安全，學校歷經2、3年爭取，終於獲得補助完成整修。新跑道除了鋪設耐用材質，也同步改善操場排水，將傳統排水溝改為線型排水系統，使操場更加平整美觀，為孩子打造更完善的學習空間。