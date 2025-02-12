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新學期新氣象 新北金山高中門面翻新期許創佳績

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山高中迎來嶄新校門，期待新校門帶來新氣象，創造更好的佳績。 圖／紅樹林有線電視提供
金山高中迎來嶄新校門，期待新校門帶來新氣象，創造更好的佳績。 圖／紅樹林有線電視提供

金山高中新學期迎來新氣象，煥然一新的大門口啟用，在眾多嘉賓的參與下，大家一起拉開彩球，為新的校門進行啟用典禮，而承諾要為金山高中學子換新教學設備的市議員周雅玲也到場共襄盛舉，期待從門面開始，一步步為孩子打造舒適、優質的校園環境，讓學生獲得知識更有效率。

市議員周雅玲指出，過去在關心金山高中教學資源設備時，聽到校長提及門面老舊，無法將學生的創意與活力展現，因此希望能夠協助翻新，在現勘過後發現不只是門面，還有一旁外牆也需要一併設計翻新，在寒假過後的新學期終於落成啟用，明亮繽紛的門面，讓校園從大門口亮了起來，未來也會持續關注學生的需求，將資源挹注，讓孩子學習更有效率。

嶄新的校門充滿巧思，融合學校國際教育、閱讀素養與科學探究、藝術文化等特色，以及創新、多元與關懷的辦學願景，加以繽紛色彩點綴，其中金黃色不斷上升的曲線更是要勉勵學生持續上進、不斷為校創造佳績。

金山高中校長陳玉桂說，除了設計充滿辦學理念與對學生的期許，還有一項貼心巧思，原來是原本入夜就一片漆黑的校門，也趁著這次的翻新，在夜間會點起LED燈光，為結束課後輔導與社團練習的學生點亮通往回家的燈火，而新的門面也象徵新的起點，師生們一起在明信片上許下了新的心願，要共同帶著新希望，合力迎接美好的未來。

金山

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