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訪新竹文化設施 李遠：文化基地千件申請呈文化百味

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
大山北月團隊於2014年進駐廢校多年的新竹縣豐鄉國小，重新活化閒置空間，文化部長李遠（左3）拜訪大山北月園區，由創辦人莊凱詠（右1）導覽。圖／文化部提供
大山北月團隊於2014年進駐廢校多年的新竹縣豐鄉國小，重新活化閒置空間，文化部長李遠（左3）拜訪大山北月園區，由創辦人莊凱詠（右1）導覽。圖／文化部提供

文化部李遠今展開地方文化設施參訪行程，分別到訪新竹縣橫山鄉「大山北月」團隊經營的柑橘博物館，以及新竹市「見域工作室」經營的見域青草座。李遠表示，百大文化基地自去年12月展開徵件，至今年1月15日為止，已收到上千件申請案，各種類別的候選案，如同今日訪視的兩個文化設施，呈現出台灣的文化百味。

李遠表示，百大文化基地最原始的規劃即是透過資源整合，呈現近年政府及民間累積的各項成果。因此，即使面臨今年文化部預算被刪凍，除了與各部會資源整合在現階段成為更重要的工作，面對上千件民間自主的申請案，百大文化基地工作還是會想盡辦法繼續往前走。

李遠今日的參訪行程首站抵達以廢棄學校豐鄉國小活化，去年獲得第二屆社區營造青年行動獎的「大山北月」。「大山北月」還原有教室、黑板、課桌椅的國小場景，希望帶大家找回小時候最單純、勇敢的自己。創辦人莊凱詠說，文化往往面臨不易傳達的困境，所以他以「食物」作為觸媒，在貢丸、米粉外，持續發展新竹各地的特產，例如峨眉的東方美人、橫山的窯烤麵包、竹東的客家麻糬、北埔的養生擂茶等，成為餐廳特色；更在夏季限定，以關西的手工仙草結合冰淇淋、沙拉、涼麵，成為台灣絕無僅有的「仙草冷麵」。

文化部表示，百大文化基地共邀請19位涵括社區營造或地方創生、古蹟聚落或文化路徑、文創聚落或工藝、視覺藝術或表演藝術、獨立書店或出版社、博物館與地方文化館、影視等7大領域專家，以及文化部2位代表共同組成評審團。評審團已於1月中完成評審共識座談，將於接下來展開票選及決選作業，預計於5月辦理百大文化基地發表會。

見域工作室共同創辦人吳君薇（右2）帶領文化部長李遠（右1）走訪新竹中央商場，導覽城隍廟與商家共生的故事。圖／文化部提供
見域工作室共同創辦人吳君薇（右2）帶領文化部長李遠（右1）走訪新竹中央商場，導覽城隍廟與商家共生的故事。圖／文化部提供
文化部長李遠參觀新竹市「見域工作室」，該工作室以柿餅、貢丸湯、花磚、烏魚子等新竹元素，設計出具特色的文創商品。圖／文化部提供
文化部長李遠參觀新竹市「見域工作室」，該工作室以柿餅、貢丸湯、花磚、烏魚子等新竹元素，設計出具特色的文創商品。圖／文化部提供

文化部 新竹 李遠

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