台南數位融入課中差異化教學 讓小女生破涕為笑、班級躍升10分

隨著數位科技的快速發展，數位學習已成教育現場不可或缺的一環，也是差異化教學的輔助利器。南市教育局力推「數位融入課中差異化教學」走在全國最前頭，今天下午舉辦分享會並線上直播，超過2千名教師同步連線共學。教育局長鄭新輝強調，核心目標就是每一堂課都有學習。

柳營國小李雅琴、新泰國小劉叡築、賢北國小廖智生、永康勝利國小石坤龍、大內國小陳孟婷、大山國小李彥儒等老師分享結合數位差異化教學的策略。李雅琴說，會系統化推動課中差異化教學，是因為一名五年級女學生，有次上課寫學習單的時候，大聲哭喊「啊！我就是不會啊!」學生學習的無助感讓她感到不捨，為了改善學生學不會的沮喪與失落，而投入課中差異化教學。

經設計這名學生學得會的學習內容，一逐漸有了學會的自信，經一年多的實施，已經可以高興地和同學一起學習，不再哭喪著臉「學生在課堂上學會的笑容，也是我繼續堅持也願意積極分享課中差異化教學最重要的理由。」

老師廖智生分享，透過數位科技成功實踐差異化教學，讓學生能依據自身能力與學習步調成長。數位科技並非取代傳統教學，而是作為教師的輔助工具，使課堂更加靈活、生動，讓學生更能夠投入學習，提升學習動機與成效。有他地調來的學生，數學成績原僅個位數，上學期期末考已進步到近50分。

石坤龍分享國文教學策略，對於學習力較落後的學生在先求有再求好的原則下，依照學生學習狀況，滾動式修正，從低、中、高組到同質性分組，也製作不一樣的學習單，有系統帶動學生學習興趣，掌握學習方式，原本國語學力測驗班平均低於市平均8分，去年拉到高於市平均2分，進步了10分，不少中後段學生成績大幅躍升。

教育局長鄭新輝說，孩子學習一天很累了，還要再補救教學，效果一定不好，因此推課中差異化教學，若學習成功，需要補救的就愈來愈少，進而拉到應有層次。推數位融入課中差異化教學前，已有部分老師在做，經綜整後大力推動，目前偏鄉學校全面推，市區學校也有近6成在做。其實差異化教學並不困難，也有老師擔心影響進度，但實施後發現，反而進度超前，因為不會的學生變少。期待老師能做好功課，了解可運用的數位學習項目與範圍，以及了解學生學習落差，選擇最適合教學模組來做。