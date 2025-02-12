竹南頭份市區中小學生爆表 后庄學童跑百米會「撞牆」

苗栗縣頭份、竹南人口因科學園區逆勢成長，3年來已增6000人設籍，造成頭份、竹南等市區的國中、小學教室及空間嚴重不足，縣長鍾東錦上午到頭份后庄國小視察，校內跑道不到200公尺，直線賽道也不足100公尺，跑百米就會「撞牆」，雨天甚至體育課得在教室靜態上課，音樂老師也只能抱電子琴跑班上課，安排適合教學場域讓校方頭疼不已。

縣長鍾東錦上午視察竹南鎮照南中、頭份市后庄國小學生爆滿的情況，他強調兩地人口逆勢成長，絕大多數都是科學園區員工外溢到苗栗定居，也衝擊到頭份、竹南的中小學生入學，苗栗財政不足以設新校，昨天他專程赴教育部，希望協助國科會設置科學園區苗栗實驗高中，從幼兒園到高中吸納園區遷籍定居效應帶來的學生入學多項問題，這件事已「迫在眉睫」。

后庄國小校長劉敏珍說，后庄國小早年僅24班，她8年前到校服務，學生每年以2、3班的速度成長，從40班一路增至51班，師生合計約1500人，全縣排名第4，按此規模應有18班專科教室，但大部分都改為普通教室，僅剩4間專科教室，音樂老師得抱著電子琴跑班上課，學生上體育課更尷尬，跑百米要從彎道起跑，下雨天只能在穿堂等空間活動，但擔心溼滑，甚至只能回教室上「靜態」體育課。

她說，學校僅1.8公頃，周邊都是人口、住宅密集區域，沒有增加校舍的空間和土地，校方為避免不同年級學生上課相互干擾，必須設計分區教學空間，學生密度過高，也影響教學品質，尤其國小學童正是成長期，需要更大的活動空間，教學上都造成困擾。

鍾東錦上午10點多到校視察，正好學生下課，都跑到當年預留當風雨球場的室內空間，學生瞬間湧入，活潑的嬉鬧聲不停，響徹全校，場面有點「 驚人」，與縣內其他鄉鎮市迷你、偏鄉學校形成強烈對比。