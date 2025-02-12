外交小尖兵美東團 參訪美國國會、波士頓環球報

外交部與教育部聯合選派的「外交小尖兵」美東訪問團近日參訪波士頓環球報、美國國務院、美國國會等地。駐美代表俞大㵢昨天於雙橡園歡迎訪團，期許這次交流展現台灣多元價值，與美國交朋友。

外交部與教育部合辦高中生甄選，2月初組成「外交小尖兵」訪問美東，波士頓參訪地點包括當地著名公立學校昆士中學、波士頓環球報、哈佛大學及麻省理工學院。在華府期間，訪團則走訪國務院、國會大廈、國會圖書館及喬治華盛頓大學。

經過這次美東院校及政府機構巡禮，團員之一、台中市明德中學學生鄭允睿昨天於美國國會旁受訪表示，她體會到自己在拋問題、與別的國家的人一來一往對答方面仍需要加把勁，不過曾經猶豫是否出國唸書的她，如今更有動力未來赴美深造。

鄭允睿說，訪美前就遲疑該不該出國唸大學或研究所，一開始興致沒那麼高，但這次走訪美國大學院校，也與留美的台灣學生交流，接觸到經濟領域及聆聽創業故事，都讓她相當感興趣。

北一女中的陳瑋希則提到自己參與「外交小尖兵」的初衷，表示她本身在學校就已接觸國際交流，「如果真的要參與國際事務，我不應該只是在學校向外賓介紹，而是我自己應該要踏出去嘗試。」

陳瑋希對未來的想像也不限於擔任專業的外交人員。她指出，可以讓台灣發光發熱的事情，都算是外交的一環。

「外交小尖兵」2002年開跑，目的在於培養國際化青年人才，提升青年對外交事務的認識，並促進台灣與國際社會互動。