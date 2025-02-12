快訊

亞洲新首富可能換他當！年僅40歲白手起家 可望超越黃仁勳

灰貓胖成瓦斯桶抓不到癢！極限拉伸還是失敗竟當場破防惱羞：這什麼爛腳

李文忠性騷疑雲…傳國防院高層秋後算帳 女員工情緒近崩潰

外交小尖兵美東團 參訪美國國會、波士頓環球報

中央社／ 華盛頓11日專電
「外交小尖兵」美東訪問團10日參訪國會大廈，並於國會旁受訪。圖攝於2月10日。中央社
「外交小尖兵」美東訪問團10日參訪國會大廈，並於國會旁受訪。圖攝於2月10日。中央社

外交部與教育部聯合選派的「外交小尖兵」美東訪問團近日參訪波士頓環球報、美國國務院、美國國會等地。駐美代表俞大㵢昨天於雙橡園歡迎訪團，期許這次交流展現台灣多元價值，與美國交朋友。

外交部與教育部合辦高中生甄選，2月初組成「外交小尖兵」訪問美東，波士頓參訪地點包括當地著名公立學校昆士中學、波士頓環球報、哈佛大學及麻省理工學院。在華府期間，訪團則走訪國務院、國會大廈、國會圖書館及喬治華盛頓大學。

經過這次美東院校及政府機構巡禮，團員之一、台中市明德中學學生鄭允睿昨天於美國國會旁受訪表示，她體會到自己在拋問題、與別的國家的人一來一往對答方面仍需要加把勁，不過曾經猶豫是否出國唸書的她，如今更有動力未來赴美深造。

鄭允睿說，訪美前就遲疑該不該出國唸大學或研究所，一開始興致沒那麼高，但這次走訪美國大學院校，也與留美的台灣學生交流，接觸到經濟領域及聆聽創業故事，都讓她相當感興趣。

北一女中的陳瑋希則提到自己參與「外交小尖兵」的初衷，表示她本身在學校就已接觸國際交流，「如果真的要參與國際事務，我不應該只是在學校向外賓介紹，而是我自己應該要踏出去嘗試。」

陳瑋希對未來的想像也不限於擔任專業的外交人員。她指出，可以讓台灣發光發熱的事情，都算是外交的一環。

「外交小尖兵」2002年開跑，目的在於培養國際化青年人才，提升青年對外交事務的認識，並促進台灣與國際社會互動。

外交部 波士頓 美國

延伸閱讀

「外交小尖兵」訪舊金山 體驗多元文化魅力

外交部攜文化部共推文化外交 擴大台灣國際能見度

駐美代表：台灣是晶片鏈重要一環

川普關稅恐指向台灣晶片 俞大㵢：台灣不是美國競爭者

相關新聞

外交小尖兵美東團 參訪美國國會、波士頓環球報

外交部與教育部聯合選派的「外交小尖兵」美東訪問團近日參訪波士頓環球報、美國國務院、美國國會等地。駐美代表俞大㵢昨天於雙橡...

父母上班 台中208學生罹患流感仍到校

中小學昨天開學，流感疫情仍處高峰，雙北逾3成學生未打疫苗，雙北多數學生都緊戴口罩入校，台中昨初步統計中小學有208人罹患...

新北汐止國小全新人工草皮 孩子們跑跳翻滾超好玩

汐止國小操場週邊環境設施，時間一久，都有部分老舊損壞的狀況，所以，新北市議員張錦豪就以建議款協助改善，包括草皮、單摃及安全地墊，其中操場邊的人工草皮一完成，幾乎成了孩子們下課時間跑跳翻滾的地方，直說超好玩。

平溪十分國小「燈耀十分 生生ACE+」 榮獲新北市教學卓越獎

114年度新北市教學卓越獎於日前公布，十分國小從美感藝術(Art)、文化傳創(Culture)、生態永續(Ecology)出發，以「燈耀十分 生生ACE+」課程方案，榮獲新北市教學卓越獎特優第一名，將與其他獲獎的三所國小，一同代表新北市參加教育部全國教學卓越獎競賽。

開學日學生拿吉祥籤詩紅包 這所學校還分享得獎導演影片

今國中、小學開學日，埔心國中沿續6年傳統在校門口發送開學紅包，最特別的是環境保育導演柯金源到校放映「看見．我們的島」影片...

嘉市國中小學生好幸福 開學有免費教科書、班班持續有鮮奶喝

今天中小學開學，嘉市府教育處長郭添財代表市長黃敏惠，帶市長祝福與新年紅包，一早到校迎接孩子們到校，關心開學準備情況，市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。