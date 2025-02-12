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父母上班 台中208學生罹患流感仍到校

聯合報／ 記者洪子凱劉懿萱陳秋雲／連線報導
113年度第二學期昨天開學，學童紛紛戴上口罩步入校門。記者侯永全／攝影
113年度第二學期昨天開學，學童紛紛戴上口罩步入校門。記者侯永全／攝影

中小學昨天開學，流感疫情仍處高峰，雙北逾3成學生未打疫苗，雙北多數學生都緊戴口罩入校，台中昨初步統計中小學有208人罹患流感，但雙薪家長無法在家照顧，多數孩子仍到校上課。

記者昨天在校門口實地觀察，北市有些學校的學生超過7成都戴口罩進校園。學生疫苗接種率不到7成，公費疫苗幾乎已打完，中央採購10萬劑疫苗尚未到位。北市陳姓家長表示，還是會擔心病毒傳染，也特別提醒小朋友中午用餐專心，避免交談接觸。

蔣萬安昨赴銘傳國小發禮物給小朋友，他笑稱，開學家長都鬆一口氣，面對疫情，除加強宣導勤洗手戴口罩外，也請教育局提醒校方，要即時監測流感狀況，並加強清消。

台中市各校已完成校園環境清消，教育局請家長留意，定期清潔孩子學用品，降低感染流感風險。教育局指出，昨天中午前統計，中小學有208人罹患流感，因流感未規定隔離，雙薪家長無法在家照顧，多數得流感的孩子還是會到校上課，如有發燒、咳嗽等症狀，最好盡量在家休息。

新北開學日由副市長劉和然到國中宣傳反霸凌、反毒品及反詐騙，他說，市府採購1千劑「依托咪酯原物檢驗試劑」配發至全市各校，與警察局聯手先期檢測與緝毒溯源；也在教育中落實如何防範詐騙。

口罩 流感 疫苗

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