共融式遊戲場 北市將投1500萬元再添3座

台北市長蔣萬安今天至銘傳國小參加開學日，並體驗「銘傳夢想號」共融式遊戲區；教育局表示，今年將投入新台幣1500萬元再增3座遊戲場，並持續精進校園無障礙環境。

今天開學日，蔣萬安至銘傳國小迎接學童返校，並體驗「銘傳夢想號」共融式遊戲區，與學童互動、擊掌等。

銘傳國小指出，遊戲場設計靈感來自於火車與鐵道，象徵台灣第1條鐵路，遊戲場內設有火車售票亭、火車頭及隧道，不僅是一個遊樂場，更是讓孩子們共同探索、互動學習的空間。

蔣萬安指出，共融式遊戲場的設計宗旨是讓所有孩子，不論年齡大小、跑得快或行動較不方便，都能自由自在享受遊戲；北市持續推動無障礙校園環境，自民國112年至今已投入9800萬元用於無障礙設施改善，包括增設無障礙電梯、坡道等。

教育局表示，積極推動於國小校園設置共融式遊戲場，藉由參與式設計原則，讓親師生共同參與遊戲場建置，例如銘傳國小在規劃共融式遊戲場時邀請全校孩子（含一般兒童與特殊需求兒童）一起參與，並辦理兒童遊戲工作坊，打造以兒童為主體的共融式遊戲場。

教育局說，北市12行政區的國小已設立28座共融式遊戲場，114年預計投注1500萬元預算再增設置3座遊戲場，帶給學生更多元有趣的校園環境。

在無障礙校園部分，教育局說，113年總計補助57所學校，挹注約6978萬元協助學校改善無障礙電梯及坡道等基礎設施，輔導學校檢討規劃校園整體無障礙設施，營造友善校園硬體環境。