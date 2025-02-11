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平溪十分國小「燈耀十分 生生ACE+」 榮獲新北市教學卓越獎

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
平溪十分國小結合在地特色，開啟學童學習機會，也找回學子在地認同。 圖／觀天下有線電視提供
平溪十分國小結合在地特色，開啟學童學習機會，也找回學子在地認同。 圖／觀天下有線電視提供

114年度新北市教學卓越獎於日前公布，十分國小從美感藝術(Art)、文化傳創(Culture)、生態永續(Ecology)出發，以「燈耀十分 生生ACE+」課程方案，榮獲新北市教學卓越獎特優第一名，將與其他獲獎的三所國小，一同代表新北市參加教育部全國教學卓越獎競賽。

十分國小校長利一奇指出，學校是一所僅有18位孩子的山區小校，為了克服學生「學習沒自信、文化有斷層、永續卻無為」的困境，以在地特有的自然與人文資源為利基，用天燈點燃學習熱情，重啟地方創藝(Art)新風貌；用煤燈點亮在地情懷，重塑社區文化(Culture)新生命；用心燈點醒深層覺知，重建環境保護(Ecology)新價值；並結合「+」多一點的堅持理念，讓孩子能多學一點、多做一點，學生學習就能多一點機會與自信！就能讓每一位孩子為自己的燦爛人生打出一手好牌。

二年級的簡宏哲說，在學校學會把廢棄的天燈做成天燈再生紙，課程好好玩；六年級詹佩穎表示喜歡做天燈再生紙，喜歡當礦業小網紅，更喜歡設計環保科技天燈，也能讓自己的家鄉變得更好。

實際解決在地問題，喚醒親師生社區對家鄉永續發展的意識與行動，是十分國小一直以來積極努力的教育方向。學校堅信唯有執行力才有競爭力，「燈耀十分　生生ACE+」，從創生到新生、從沒憶到美憶、從陌生到熟悉，喚醒孩子愛鄉愛土價值情操，找回在地理解認同，連結藝術美感、文化記憶與生態永續，給孩子們再一次學習機會，重新找回自我定位與價值。

天燈 永續

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