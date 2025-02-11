開學日學生拿吉祥籤詩紅包 這所學校還分享得獎導演影片
今國中、小學開學日，埔心國中沿續6年傳統在校門口發送開學紅包，最特別的是環境保育導演柯金源到校放映「看見．我們的島」影片，分享保護台灣的攝影經驗，讓學生度過難忘新學期第一天。
埔心國中校長黃森明、家長會阿公級會長陳敏忠和各處室主任，在兩個校門口歡迎學生上學並送給「一元復始」和吉祥籤詩的紅包，拿到紅包要講吉祥話，除了「蛇年行大運」、「蛇麼都有」，有學生情急之下講出「壽比南山，福如東海」賀壽詞，黃森明和陳敏忠笑呵呵，祝福每名學生「蛇麼考試都難不倒」。
曾獲得3座金鐘獎、台灣國際紀錄片影展傑出貢獻獎、美國蒙大拿國際野生動物影展最佳電視節目獎等國內外獎項的導演柯金源，由前進人文願景工作室牽線，今到埔心國中分享他的拍攝工作經驗，讓學生看到台灣的美麗與危機。
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