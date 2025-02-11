開學日學生拿吉祥籤詩紅包 這所學校還分享得獎導演影片

今國中、小學開學日，埔心國中沿續6年傳統在校門口發送開學紅包，最特別的是環境保育導演柯金源到校放映「看見．我們的島」影片，分享保護台灣的攝影經驗，讓學生度過難忘新學期第一天。

埔心國中校長黃森明、家長會阿公級會長陳敏忠和各處室主任，在兩個校門口歡迎學生上學並送給「一元復始」和吉祥籤詩的紅包，拿到紅包要講吉祥話，除了「蛇年行大運」、「蛇麼都有」，有學生情急之下講出「壽比南山，福如東海」賀壽詞，黃森明和陳敏忠笑呵呵，祝福每名學生「蛇麼考試都難不倒」。