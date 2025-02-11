嘉市國中小學生好幸福 開學有免費教科書、班班持續有鮮奶喝

今天中小學開學，嘉市府教育處長郭添財代表市長黃敏惠，帶市長祝福與新年紅包，一早到校迎接孩子們到校，關心開學準備情況，市府獲得議會支持，每年編列4千萬補助國中小教科書費用，給孩子最暖心的開學禮物；班班有鮮乳持續推動，本月底配送各校。

嘉市聘任外籍英語教師開學始業式，與學童互動，教導學童蛇年與生肖的英語單字，郭添財特別關心新學期教科書發放，確保學生就學順利，也讓家長放心孩子在校的學習。

教科書是學生閱讀時間最長的文本，也是學習不可或缺的重要夥伴，物價飛漲，教科書經費逐年增長，家長們拿到開學註冊單，面臨許多費用需繳納而感到不小負擔，市府獲議會支持，每年編列4千萬預算全面補助國民中小學教科書費用。

市長黃敏惠說，「教育決定人才，人才決定未來」，嘉市十大旗艦計畫提出「教育新世代」，藉發揮教育強項，培養影響未來的人才，市府97學年度開始，補助國中小學生教科書費用，至今17年，不只公立國中小學生受益，私立中學國中部學生也享有這項福利。今年也要成立智慧教育中心，專責辦理人工智慧相關研習，協助教師進行人工智慧教學；另推動「師師有平板」計畫，提供教師專屬平板，以利教學、備課及授課。