新北汐止國小全新人工草皮 孩子們跑跳翻滾超好玩

汐止國小操場週邊環境設施，時間一久，都有部分老舊損壞的狀況，所以，新北市議員張錦豪就以建議款協助改善，包括草皮、單摃及安全地墊，其中操場邊的人工草皮一完成，幾乎成了孩子們下課時間跑跳翻滾的地方，直說超好玩。

汐止國小校長王俊杰提到，在操場週邊環境設施都已經老舊，這次換上了全新的人工草皮以及單摃及地墊，還有棒球場的運動設施，鋼柱腐鏽的改善，感謝議員張錦豪爭取相關的經費補助，讓孩子在下課及課餘的時候，能夠有一個活動空間，尤其是新的草皮成了小朋友喜歡的校園角落，經常在草皮上奔跑翻滾。

新北市議員張錦豪表示，現在有全新的草皮，以及單摃可以訓練孩子們的體能，另外，學校也有提出，棒球練習場鋼柱鏽蝕的部分重新進行補強，在去年底都已經完成，大概160萬左右，到學校裡可以看到，孩子們都喜歡在下課時間來到全新的人工草皮上玩，滾一滾、跑一跑、跳一跳，是學生們很好的戶外活動區塊，多跑跳運動增加免疫力。