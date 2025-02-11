近3成弱勢青少年被貧困奪走夢想 展望會號召支持兒少穩定學業

台灣世界展望會最新調查顯示，在服務的個案中，全台約1萬1630名兒少因學費不足而影響學業，超過6600戶家庭面臨生存挑戰，其中20%的弱勢家庭面臨無法支付房租或水電費的困境。展望會服務台灣弱勢兒少中有2.2萬名是國中以上青少年，正進入生涯探索與發展階段，但調查顯示卻有近3成缺乏生涯規畫方向，對未來茫然。

來自南部偏鄉的阿豪就讀高職三年級，家裡靠父母經營小粿攤維生，為了支撐家計，父母不僅要早起做粿，爸爸下午還得打零工。社工員說，阿豪家裡做小生意收入不多，經濟上真的很緊繃。這樣的家庭狀況讓阿豪在團體裡特別安靜、容易緊張，要特別被關照，對自己沒有想法，對未來沒有盼望，這也是很多偏鄉少年的縮影。

去年10月，阿豪爸爸被診斷出罹患食道癌，為了治療，家裡暫停賣粿的生意，在一家經濟斷炊同時，父母還得時常往返家裡和城市大醫院進行治療，常常一次一、兩周不在家。阿豪爸媽每次要到外縣市的就醫路途都是艱苦，要先搭2小時的市區公車到車站、再轉搭火車、再搭乘其他交通工具到醫院；「因為車程中上廁所會不方便，爸爸不能久搭公車。」社工說，阿豪爸媽對城市不熟，只好叫計程車前往，單趟車資就要2千多塊。

家庭的突然變故，讓阿豪更內向，長期關懷阿豪的展望會資助人不斷給予一家很大的協助，不但每年給予阿豪獎學金，鼓勵他繼續求學求知，得知阿豪爸爸生病，也送上即時又暖心的關懷。展望會則除了給予助學金等即時補助外，也透過像是PaGamO閱讀素養伴讀計畫及職涯培力活動，帶著阿豪參加各種活動拓展視野，並且維持穩定的學業成績。

曾經，阿豪是團體中最需要幫助的孩子，現在已不再是需要別人時時照顧的小男孩，而是一個能夠分擔家務、面對挑戰的小大人。未來，阿豪想就讀資訊科技相關科系。

展望會邀請社會大眾支持經濟弱勢兒少與家庭渡過難關，不僅為孩子提供物質幫助，更為他們注入心靈的力量，幫助他們走出低谷、讓兒少穩定學業。