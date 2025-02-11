屏縣1.9億建大同高中宿舍與中央廚房 估明年9月完工

屏東縣立大同高中是縣內四級五區體育政策發展重點學校，體育班的學生有些來自外地，或因訓練考量等集中管理，有住宿需求。大同高中師生宿舍與中央廚房新建工程今舉行動土，總經費1.9億元，預估明年2025年9月完工。

縣長周春米出席動土典禮，她說，宿舍與中央廚房完工後，提供124床位，學生不必長途奔波、減輕經濟負擔，每日更能提供屏東市區學生總供餐數約5000餐，提供師生健康且安全的營養午餐。

周春米表示，大同高中以羽球、棒球、射擊、網球與競技體操五大項目作為重點培訓領域，吸引市區、鄰近鄉鎮與原鄉孩子們前來跨區就讀體育班，為讓學生專心學習訓練，有安定住宿環境，從前縣長潘孟安任內開始，規畫建設學生宿舍，謝謝議會與各界支持，期盼2026年度工程竣工後，為體育好手提供專業訓練場地。

確保營養午餐品質，周春米說，她在擔任立委期間向中央爭取相關補助，由於中央預算補助主要針對偏鄉與原鄉，市區大同、東港高中與萬新國中皆由縣府自籌，目前除東港高中外，其他工程已陸續進行，未來大同中央廚房完工後，可提供鄰近明正國中、仁愛國小共5000份午餐。

屏東縣府表示，建設大同高中師生宿舍及中央廚房是一件龐大工程，從最初地面物件協調、使用者搬遷到腹地使用與建設，經大量努力，搬遷過程中，縣府團隊與各方協調，將整個區域轉型為新的街廓。

體育發展中心表示，大同高中新建宿舍暨中央廚房，面積合計約5570平方公尺，師生宿舍為三層樓建築，設有124床位，並配置並配置洗衣房、曬衣房、體健室、防護室、閱覽室及交誼廳等設施，盼能提升體育人才留縣升學的比例。

中央廚房以綠色建築外觀為設計理念象徵健康綠色食材，使用基礎為正交RC樑柱系統，屋頂層為鋼構系統，內隔間採用輕隔間系統，降低隔間對於結構荷重的影響並兼顧隔音性。