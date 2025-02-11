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屏縣1.9億建大同高中宿舍與中央廚房 估明年9月完工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣立大同高中師生宿舍與中央廚房完工示意圖。圖／屏東縣府提供
屏東縣立大同高中師生宿舍與中央廚房完工示意圖。圖／屏東縣府提供

屏東縣立大同高中是縣內四級五區體育政策發展重點學校，體育班的學生有些來自外地，或因訓練考量等集中管理，有住宿需求。大同高中師生宿舍與中央廚房新建工程今舉行動土，總經費1.9億元，預估明年2025年9月完工。

縣長周春米出席動土典禮，她說，宿舍與中央廚房完工後，提供124床位，學生不必長途奔波、減輕經濟負擔，每日更能提供屏東市區學生總供餐數約5000餐，提供師生健康且安全的營養午餐。

周春米表示，大同高中以羽球、棒球、射擊、網球與競技體操五大項目作為重點培訓領域，吸引市區、鄰近鄉鎮與原鄉孩子們前來跨區就讀體育班，為讓學生專心學習訓練，有安定住宿環境，從前縣長潘孟安任內開始，規畫建設學生宿舍，謝謝議會與各界支持，期盼2026年度工程竣工後，為體育好手提供專業訓練場地。

確保營養午餐品質，周春米說，她在擔任立委期間向中央爭取相關補助，由於中央預算補助主要針對偏鄉與原鄉，市區大同、東港高中與萬新國中皆由縣府自籌，目前除東港高中外，其他工程已陸續進行，未來大同中央廚房完工後，可提供鄰近明正國中、仁愛國小共5000份午餐。

屏東縣府表示，建設大同高中師生宿舍及中央廚房是一件龐大工程，從最初地面物件協調、使用者搬遷到腹地使用與建設，經大量努力，搬遷過程中，縣府團隊與各方協調，將整個區域轉型為新的街廓。

體育發展中心表示，大同高中新建宿舍暨中央廚房，面積合計約5570平方公尺，師生宿舍為三層樓建築，設有124床位，並配置並配置洗衣房、曬衣房、體健室、防護室、閱覽室及交誼廳等設施，盼能提升體育人才留縣升學的比例。

中央廚房以綠色建築外觀為設計理念象徵健康綠色食材，使用基礎為正交RC樑柱系統，屋頂層為鋼構系統，內隔間採用輕隔間系統，降低隔間對於結構荷重的影響並兼顧隔音性。

教育處表示，縣府除「公立國民中小學午餐廚房精進計畫」及「推動偏鄉學校中央廚房計畫」新(擴)建中央廚房，從推動食材聯合採購、提高食材補助費用、擴建中央廚房到強化人力與透明智慧化運輸管理，讓偏鄉與都會區學童享有同等飲食照顧外，更盼透過改善學校設施設備，提供師生優良且安全的體育教學環境，持續培養縣內體育人才。

屏東縣長周春米（中）出席大同高中宿舍與中央廚房動土典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（中）出席大同高中宿舍與中央廚房動土典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左二）出席大同高中宿舍與中央廚房動土典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左二）出席大同高中宿舍與中央廚房動土典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣立大同高中師生宿舍完工示意圖。圖／屏東縣府提供
屏東縣立大同高中師生宿舍完工示意圖。圖／屏東縣府提供
屏東縣長周春米（前排中）出席大同高中宿舍與中央廚房動土典禮與學生們互動。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（前排中）出席大同高中宿舍與中央廚房動土典禮與學生們互動。記者劉星君／攝影
屏東縣立大同高中師生宿舍與中央廚房完工示意圖。圖／屏東縣府提供
屏東縣立大同高中師生宿舍與中央廚房完工示意圖。圖／屏東縣府提供
屏東縣長周春米（前排右三）出席大同高中宿舍與中央廚房動土典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（前排右三）出席大同高中宿舍與中央廚房動土典禮。記者劉星君／攝影

宿舍 廚房 體育

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