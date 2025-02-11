吳秀容女士紀念獎助學金成立 助賢庵國小學子圓夢

為振興鄉里、鼓勵學子向學，金門縣金寧鄉昔果山洪國鐘先生及其家人，以母親吳秀容女士的名義，捐贈新台幣150萬元設立「吳秀容女士紀念獎助學金」，作為賢庵國小及垵湖分校學生的勵學基金，希望藉此發揚母親熱愛教育的精神，鼓勵學生勤勉求學，奮發向上，追求進步。

吳秀容女士為金門縣金寧鄉昔果山人，因家境清寒，自幼失學，14歲時隨家人遷至高雄打拼，成年後與夫婿共同經營米類雜貨店，以誠信待人，辛勤持家，撫養兩男一女成長。她一生重視孩子教育，深感自己因未受學校教育而遭遇諸多困難，時常勉勵子女珍惜學習機會。如今，子女事業有成，為了實現母親生前未竟的心願，遂決定在母親的故鄉～賢庵國小，成立助學基金，幫助更多孩子接受良好教育，減少因經濟因素而放棄學業的遺憾。

「吳秀容女士紀念獎助學金」提供四類獎助，包括學業優異獎勵、進步鼓勵、競賽補助及清寒助學金，確保不同需求的學生都能獲得支持，其中卓越獎學金，是凡代表賢庵國小參加全國或國際競賽之學生，每人可獲得1000元獎勵，以示支持。清寒助學金，則為家境清寒、品學兼優的學生，每戶一次性補助3000元，減輕家庭負擔。

今天的是開學的第一天，因吳秀容的家人皆在台灣，獎助學金頒贈委由吳秀容的堂妹吳玉瓊女士蒞校頒獎，見證這份愛的延續，金門縣政府及賢庵國小為表達感謝，特別致贈感謝狀與學校刊物，感念吳秀容女士家人對家鄉教育的無私奉獻。吳玉瓊女士也向獲獎學生致詞勉勵，期許孩子們珍惜學習機會，不畏困難，勇往直前。