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吳秀容女士紀念獎助學金成立 助賢庵國小學子圓夢

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
今天是開學第一天，賢庵國小頒發「吳秀容女士紀念獎助學金」，獲獎學生開心領獎。圖／民眾提供
今天是開學第一天，賢庵國小頒發「吳秀容女士紀念獎助學金」，獲獎學生開心領獎。圖／民眾提供

為振興鄉里、鼓勵學子向學，金門縣金寧鄉昔果山洪國鐘先生及其家人，以母親吳秀容女士的名義，捐贈新台幣150萬元設立「吳秀容女士紀念獎助學金」，作為賢庵國小及垵湖分校學生的勵學基金，希望藉此發揚母親熱愛教育的精神，鼓勵學生勤勉求學，奮發向上，追求進步。

吳秀容女士為金門縣金寧鄉昔果山人，因家境清寒，自幼失學，14歲時隨家人遷至高雄打拼，成年後與夫婿共同經營米類雜貨店，以誠信待人，辛勤持家，撫養兩男一女成長。她一生重視孩子教育，深感自己因未受學校教育而遭遇諸多困難，時常勉勵子女珍惜學習機會。如今，子女事業有成，為了實現母親生前未竟的心願，遂決定在母親的故鄉～賢庵國小，成立助學基金，幫助更多孩子接受良好教育，減少因經濟因素而放棄學業的遺憾。

「吳秀容女士紀念獎助學金」提供四類獎助，包括學業優異獎勵、進步鼓勵、競賽補助及清寒助學金，確保不同需求的學生都能獲得支持，其中卓越獎學金，是凡代表賢庵國小參加全國或國際競賽之學生，每人可獲得1000元獎勵，以示支持。清寒助學金，則為家境清寒、品學兼優的學生，每戶一次性補助3000元，減輕家庭負擔。

今天的是開學的第一天，因吳秀容的家人皆在台灣，獎助學金頒贈委由吳秀容的堂妹吳玉瓊女士蒞校頒獎，見證這份愛的延續，金門縣政府及賢庵國小為表達感謝，特別致贈感謝狀與學校刊物，感念吳秀容女士家人對家鄉教育的無私奉獻。吳玉瓊女士也向獲獎學生致詞勉勵，期許孩子們珍惜學習機會，不畏困難，勇往直前。

賢庵國小校長黃芸芸表示，這筆獎助學金不僅提供經濟支持，更傳遞了對教育的重視與關懷，讓孩子們在求學路上獲得更多資源與機會。她也期勉師生常懷感恩之心，教師精進教學，學子奮發向上，攜手打造更美好的未來。

金門縣政府及賢庵國小為表達感謝，特別致贈感謝狀與學校刊物，感念吳秀容女士家人對家鄉教育的無私奉獻。圖／民眾提供
金門縣政府及賢庵國小為表達感謝，特別致贈感謝狀與學校刊物，感念吳秀容女士家人對家鄉教育的無私奉獻。圖／民眾提供
金門縣金寧鄉昔果山洪國鐘先生及其家人，以母親吳秀容女士的名義，捐贈新台幣150萬元設立「吳秀容女士紀念獎助學金」，今天其家人吳玉瓊代表致贈150元支票給賢庵國小，由校長黃芸芸（左）代表接受。圖／民眾提供
金門縣金寧鄉昔果山洪國鐘先生及其家人，以母親吳秀容女士的名義，捐贈新台幣150萬元設立「吳秀容女士紀念獎助學金」，今天其家人吳玉瓊代表致贈150元支票給賢庵國小，由校長黃芸芸（左）代表接受。圖／民眾提供
賢庵國小今天頒發「吳秀容女士紀念獎助學金」，由吳秀容的堂妹吳玉瓊（中）代表頒發獎學金給獲獎學生。圖／民眾提供
賢庵國小今天頒發「吳秀容女士紀念獎助學金」，由吳秀容的堂妹吳玉瓊（中）代表頒發獎學金給獲獎學生。圖／民眾提供

家人 母親 金門

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