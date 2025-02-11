屏東大同高中建中央廚房、宿舍 可供餐鄰近學校

屏東縣立大同高級中學興建中央廚房及宿舍，工程今天動土；未來將可為鄰近學校供餐，達成屏東縣學校午餐全由縣內學校廚房供應目標，宿舍也將讓體育班學生訓練更便利。

屏東縣政府斥資約新台幣1億8300萬元，興建大同高中宿舍及中央廚房，新建工程今天舉行動土典禮。

縣長周春米出席典禮並接受媒體聯訪表示，大同高中是屏東縣四級五區體育政策發展重點學校，培育羽球、棒球、網球、射擊、競技體操等項目人才；除了屏東市孩子，也有學子從鄰近鄉鎮前來，希望提供一個安全、安定場域，以供專心唸書及訓練。

周春米說，興建經費，宿舍部分是1億2000萬元，中央廚房則是6000多萬元，竣工時間預計明年9月，即115年學年度就可看到嶄新宿舍及中央廚房，除提供大同高中營養午餐外，也能供應明正國中、仁愛國小等校；此外，大同高中游泳池也已重新修繕、進到驗收階段，盼公共建設能帶動地區發展，帶來現代都市化新風貌。

屏東縣政府教育處長楊英雪表示，縣內除了大同高中以外，東港高中也會興建營養午餐中央廚房，待兩校中央廚房興建完，所有學校外訂桶餐就會全部由中央廚房供應；中央廚房將配置營養師，相關午餐製程、食材，在衛生品質上都會由學校營養師作把關。

不少體育班學生對於新宿舍感到期待，從高雄前來加入大同高中棒球隊的陳姓高一學生表示，有更完整宿舍後，相信不管對讀書或訓練都有幫助；尤其現在，住學校外面租屋處，須騎腳踏車通勤5至10分鐘路程，未來宿舍就在學校校區，比較不會累，也可避開車流危險。

屏東縣體育發展中心表示，大同高中校區內無宿舍可供體育班學生住宿，雖可於校外賃居，但市區租金昂貴，安全也有疑慮；縣府規劃結合體能訓練空間的師生宿舍，共有124床位，內有洗衣房、曬衣房、體健室、防護室、閱覽室及交誼廳等空間，以供體育班學生住宿及訓練，改善偏遠地區學生住宿品質，並提升運動訓練效益，也提高學生留縣升學比例。

屏東縣體育發展中心指出，大同高中中央廚房為屏東市第2座大型中央廚房，以綠色建築外觀為設計理念，象徵健康綠色食材，並將屏東市現有外訂桶餐學校大同高中、明正國中及仁愛國小等納入未來供應規劃，總供餐數約達5000餐；中央廚房完工運作後，將達成屏東縣學校午餐全由縣內學校廚房供應的里程碑。