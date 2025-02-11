國高中小學開學首日 雲林49名學生流感請假

今天是國中小學開學日，雲林縣府教育處統計，全縣國高中小學通報因流感請假學生有49人、腸胃炎56人，一般感冒等其他疾病有243人，呼籲學生若有感冒等身體不適症狀應盡快就醫並在家休息，並鼓勵學生到校配戴口罩，減少被傳染機率。

教育處表示，縣內國高中小學通報流感請假49人、腸胃炎56人，其他疾病請假243人，目前全縣各級學校教職員及學生流感疫苗接種率約7成，已提醒學校加強校園防疫措施。

教育處表示，近日流感確診多，諾羅病毒也是流行期，多位學生都有急性腸胃炎症狀，也有學生高燒不退到大醫院檢查才發現是黴漿菌感染，呼籲家長若發現孩子持續高燒不退，應趕快前往大醫院就診，確認病因並接受治療。