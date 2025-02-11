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爭設苗栗實中馬不停蹄 鍾東錦新春許願

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今年新春團拜祈福，向神明許願請求庇佑，爭取苗栗科學實驗中學成功。本報資料照片
苗栗縣長鍾東錦今年新春團拜祈福，向神明許願請求庇佑，爭取苗栗科學實驗中學成功。本報資料照片

苗栗科學實驗中學設立案，苗栗縣馬不停蹄，縣長鍾東錦新春許願，今天將拜會教育部，立委陳超明明天召開籌設釋疑會議，家長協會2月15日成立促進會爭取中央支持。

鍾東錦在臉書透露，今年新春團拜祈福，向神明許願請求庇佑，把苗栗科實中爭取下來，他說，苗栗夾在6都的桃園、台中之間，竹南、銅鑼科學園區是新竹科學園區的延伸，完全有立場給學生一座實驗中學，誰都沒理由拒絕，苗栗科實中學是解決學區爆滿，留下就業就學人口的唯一武器。

鍾東錦指出，頭份就學人口增加，部分必須要到其他學區上課，且挪出部分實驗教室還不足以容納的情況下，必須得在組合屋讀書，雖是調撥教室的暫時性權宜之計，有人會說忍個3年就好，但在國中孩子的世界，卻是青春的全部，甚至許多優秀的學生為了搶其他縣市實驗中學的名額，家長擠破頭衝進窄門，每天還得舟車勞頓，苗栗實中有必要性。

而苗栗縣各方爭取苗栗實中案動作，也馬不停蹄，縣府教育處盤點調查，苗栗縣幼兒園、國中小學生，家長在竹科3095人，竹南科3678人，銅科279人，國家衛生研究院231人，總共7283人，竹科外溢效應明顯。

教育處指出，苗栗實中辦理委託可行性評估招標中，鍾縣長今天下午也會率團隊拜會教育部政務次長張廖萬堅等人，當面表達需求，陳超明辦公室明天在竹南服務處，召開籌設釋疑會議，家長協會15日在竹南國中樹人堂，成立促進會爭取早日設校。

苗栗實中案初步匡定竹南鎮大同高中旁9.23公頃土地，縣府希望爭取國科會、教育部今年度核定，116學年度招生，初步規畫包括高中部6班、國中部6班、國小部12班、雙語部12班、幼兒園4班，共約1200人，校舍還沒有完成前，可以借用方式上課。

實驗教育 教育部 科學 苗栗縣 鍾東錦

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