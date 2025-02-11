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中小學今開學…中市統計：208名學生罹流感、部分仍到校

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
公立中小學今天開學，學生戴口罩上學。台中市教育局統計有208人罹患流感。圖/聯合報系
公立中小學今天開學，學生戴口罩上學。台中市教育局統計有208人罹患流感。圖/聯合報系

今天開學日，台中教育局統計，首日公立國中小就有208名學生罹流感，部分學生仍到校。教育局表示，學生如有發燒咳嗽，建議在家休息，避免群聚。另腸病毒未統計，到中午為止，未達停班課標準。

中小學今天開學，台中市各校完成校園環境清消，教育局請家長留意，定期清潔孩子學用品，降低感染流感風險。

教育局指出，到中午前統計，中小學有208人罹患流感，因流感未規定隔離，雙薪家長無法在家照顧，多數孩子仍到開學。教局建議，如有發燒、咳嗽情況，為避免流感情況擴大，可以留在家休息。

諾羅及腸病毒的部分，台中市目前沒有停班課，除了開學前的校園消毒，今天再安排學生打掃教室、廁所及外掃區，加強清潔的同時養成生活習慣。

台北市大安國中校長蔣佳良說，防疫上除依循台北市教育局指引，今天還特別準備漂白水等用品，安排學生開學第1天第1件事，就是先花1小時打掃教室內外環境，確保衛生。

台中市 教育局 流感 腸病毒 開學日

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