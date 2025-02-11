吉伊卡哇熱潮吹進校園 高雄市新上國小學童轉扭蛋拿開學禮

吉伊卡哇風潮吹進校園，今天開學日，高雄市新上小學趕搭日本IP吉伊卡哇熱，準備超過2000份吉伊卡哇、卡皮巴拉獎品，不過學童須完成寒假任務挑戰才能參加扭蛋，今年逾8成學童達成任務開心笑說「開學禮超棒」。

校長王彥嵓表示，翻轉過去寒假作業抄抄寫寫，今年新上國小改讓每個孩子挑戰任務，只要達成每周要運動、落實清潔家裡環境、嘗試及表演一項才藝的、設計反詐騙宣導標語及做好事等4大任務，開學日就能參加扭蛋賽。

今天開學，學童大排長龍拿著家長認證的任務卡躍躍欲試，學校備好5台扭蛋機、2000顆扭蛋，從1到10號獎項，都是吉伊卡哇、水豚周邊商品，包含布偶、公仔、吊飾、文具、貼紙及80個限量吉伊卡哇玩偶，等著幸運學生扭蛋帶回家。

四年級吳乘睿說，他完成了每周運動2次、整理自己房間，清潔家裡環境，還設計反毒或反戰的宣導標語，很開心參加扭蛋拿禮物。

王彥嵓說，這次全校一起推動寒假任務，內容設計生活化、實用化及趣味化，符合課綱精神，搭配超夯吉伊卡哇扭蛋，鼓勵學生多挑戰自我。