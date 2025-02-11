防流感疫情 北市多校開學日先大掃除

中小學今天開學，台北市各校雖已完成校園環境清消，銘傳國小、大安國中等多所學校仍安排學生入校後再次大掃除，台北市教育局也呼籲親師生定期清潔學用品，降低感染流感風險。

新學期開始，台北市萬大國小校長吳建億今天穿上財神爺服裝，站在校門口迎接學生及家長，除祝福同學平安健康，更提醒要落實勤洗手、常消毒及「生病不上課、不上班」等原則，以預防流感。

由於擔心流感和諾羅疫情，雲林已有國小家長替學生預防性請假一週。台北市銘傳國小校長卓家意表示，校內目前還沒有此狀況，上學情形一切正常，且除了開學前的校園消毒，今天再安排學生打掃教室、廁所及外掃區，加強清潔的同時養成生活習慣。

台北市大安國中校長蔣佳良說，防疫上除依循台北市教育局指引，今天還特別準備漂白水等用品，安排學生開學第1天第1件事，就是先花1小時打掃教室內外環境，確保衛生。

蔣佳良提及，或許是勤奮向學，也可能是太期待與許久未見的同儕話家常，今天上午6時許就有許多學生在校門口排隊等著入校，所以他在開學典禮上將期許學生繼續專注學習並開展個人潛能，另外要注意網路交友風險。

台北市教育局表示，開學首日已接獲零星流感校安通報，提醒親師生，為降低風險，務必建立良好衛生習慣，定期清潔桌椅與學用品，注意呼吸道防護，並透握適度運動、充分睡眠及均衡飲食提升免疫力。

教育局指出，若有發燒、咳嗽或身體不適，建議親師生都應在家休息5日，有到校需求則須退燒至少滿24小時，並佩戴口罩至症狀解除滿24小時為止。教育局將持續督導學校落實疫情監測及通報，隨時注意學生健康與請假情況。