台南友善校園周拒絕兒少性剝削 不拍、不傳、不留、要求助

今年全中運將在台南舉辦，台南高國中小上周已開學，開學第一周是友善校園周，市府副秘書長殷世熙今代表市長到六信高中和師生一起宣導，學生以橄欖球隊戰舞迎接，親師生一起宣誓「拒絕兒少性剝削-不拍、不傳、不留、要求助」，展現打造友善校園環境的信心。

殷世熙指出，近期各類時事訊息常見性別相關議題，面對這些資訊，應具備「資訊查驗及自我保護」意識，提醒學生，許多性剝削事件或詐騙情形就發生在生活周遭，於網路中瀏覽訊息或交友，一定要特別小心，絕對不能上傳或拍攝任何性私密照片等，也不能在網路上散布這些照片，以免觸法。

教育局長鄭新輝說，為使學生能正視數位性暴力，教育局製播了「防治數位性別暴力影片」三部曲，強化學生網路識讀意識、保護自己、勇敢求助，請各校務必落實數位、網路性別暴力「五不四要」之原則，也就是「不違反意願、不聽從自拍、不倉促傳訊、不轉寄私照、不取笑被害」，「要告訴師長、要截圖存證、要記得報警、要檢舉對方」，同學們如有遭遇私密照被散布時，可以向性影像處理中心線上申訴，或撥打私ME專線(02-66057373)，請相關機關協助移除影像，並同時向警方或社政單位求助(113專線或「社會安全網-關懷e起來」線上諮詢)。

教育部台南市聯絡處鄭坤鑫督導表示，本次宣導主題是「拒絕兒少性剝削-不拍、不傳、不留、要求助」，除此之外，本學期還有「強化校園自殺防治工作」、「防制學生藥物濫用」及「瞭解與尊重身心障礙者」等宣導重點議題，只有持續透過親師生合作，學習尊重、關懷、同理與包容，才能持續營造友善和諧的校園氣氛。

教育局強調，此次宣誓活動提醒學生要了解兒少性剝削與跟蹤騷擾防制等議題，更要積極建立正確的自我保護觀念，強化識詐、打詐，有效維護校園安全，提升危機意識，強化維護兒少權益等實際作為，營造友善校園環境。