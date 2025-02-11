教育部將遴選30名中小學教師 赴海外取經國際教育…今起開放報名

教育部今天表示，將遴選30名中小學教師，到海外實地觀課、參與課程共備，進而提升國際教育課程規劃能力，今天起到3月7日開放線上報名。

教育部今天發布新聞稿指出，「114年選送中小學國際教育教師出國入班培力計畫」錄取教師將安排行前國內培訓及行前共備，涵蓋國際教育策略與實務，於返國後參加成果分享會，發表教案及教學心得，優質案例編撰成數位教材，供全國教育同仁參考與學習。

去年度（民國113年）培力計畫選送30名教師前往澳洲昆士蘭州參訪14天，深入當地學校觀摩全納教育、多元文化、環境永續等課程。後續教師發展出創新教案，涵蓋文化學習、全球公民素養、人權議題及環境永續等面向，並在各縣市進行超過20場教學經驗分享，擴大計畫影響力。

這項遴選活動，由學校推薦參加，教師須曾參與推動國際教育相關補助案，並以英語錄製2到3分鐘的影片，說明教育理念和教學策略，相關資訊可參考「教育部中小學國際教育全球資訊網」。