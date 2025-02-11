快訊

中職／蔡其昌團拜曝本季多項變革 聯盟辦公室有望尋覓新家

大S樹葬回歸自然！民俗專家提醒：恐影響後代子孫

執意徵關稅！川普預告周二前宣布對等關稅：他國長期占美便宜

聽新聞
0:00 / 0:00

影／流感高峰…開學日如臨大敵 陳其邁：學童接種率75%「算高的」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
今天開學日，高雄市建國小學加強防疫措施。記者郭韋綺／攝影
今天開學日，高雄市建國小學加強防疫措施。記者郭韋綺／攝影

冬季是諾羅病毒流行季節，近來又進入流感疫情高峰，今天開學日，各校如臨大敵，高雄市長陳其邁表示，高雄小學疫苗接種率75%，比例相對來說算高，仍呼籲大家做好個人衛生管理，如有症狀在家休息。

陳其邁今早赴建國小學關心防疫措施，還與小一新生學習洗手5+7步驟「濕搓沖捧擦」、「內外夾弓大立腕」，以及洗手5時機，包含吃東西前、接觸小孩前、上廁所後、擤鼻涕後、看病前後，加強手部衛生，確實正確把手洗乾淨，預防疾病上身。

陳其邁說， 現階段是處於流感的高峰期，高雄市國小平均接種率75%，建國國小則是76.22%，以疫苗覆蓋率來看，這相對來說比例算高的，但仍須加強防疫措施，注意保護措施，若小朋友出現流感症狀，應該立即戴上口罩，並保持教室通風。

他說，目前諾羅病毒正在大流行，主要以消化道症狀為主，防治方式跟流感、腸病毒類似，一般在3、4月進入腸病毒流行期，開學防疫做得好也能降低腸病毒流行，去年腸病毒全國有12個重症，D68型、71型都會有嚴重症狀，籲各校加強落實環境清消。

衛生局表示，高雄市學童流感疫苗涵蓋達75%，代表平均每4人有3人接種疫苗，群體免疫效果是比較足夠的，各校疫苗接種率有高有低，主要因為12 歲以下兒童打疫苗必須家長簽名同意，部分家長有顧慮未讓孩子施打。

衛生局說，高雄市流感疫苗全數用罄，未打流感疫苗學童也無須再補打，去年世界衛生組織預測疫苗猜中這一波流行病毒H1N1，但病毒株型別已開始變異，再打同樣疫苗防護力效果不大。

教育局長吳立森則說，已請學校第一周利用全校性集會、班級群組、跑馬燈、海報圖卡等多元管道宣導防疫整備工作，同時請學校掌握東南亞旅遊史及探親返臺的師生名單，返國後14天內如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，停止上班上課，速就醫、驗快篩。

若發現師生有發燒、頭痛、出疹等疑似登革熱症狀，或是有活力不佳、手腳無力、持續嘔度等疑似腸病毒症狀，立即通報轄區衛生所及校安通報，以降低疫情擴散風險。

今天開學日，高雄市建國小學加強防疫措施。記者郭韋綺／攝影
今天開學日，高雄市建國小學加強防疫措施。記者郭韋綺／攝影
高雄市建國小學小一新生學習正確洗手步驟。記者郭韋綺／攝影
高雄市建國小學小一新生學習正確洗手步驟。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁今早赴建國小學與新生學新手步驟。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁今早赴建國小學與新生學新手步驟。記者郭韋綺／攝影

流感疫苗 腸病毒 衛生局 開學日 陳其邁

延伸閱讀

林園洋蔥豐收季 陳其邁穿圍裙捏製洋蔥魚丸祝大賣

影／陳其邁稱許智傑少吃洋蔥皮膚黑 「林岱樺、柯志恩有在吃」

陳其邁：客家文化相關預算遭刪 盼立院重新審查

柯志恩問分屍案什麼刑度符合期待？陳其邁：從重量刑

相關新聞

「班班喝鮮奶」準備好只差經費 蔣萬安再喊話中央：不能窮孩子

農業部與教育部合推「班班喝鮮乳」政策上學習倉促上路，導致學校亂象多，行政院去年底喊卡，但台北市將克服困難續辦，日前市長蔣...

今天學童開學日 台中正妹女警發熊毛巾、墊板L夾宣導婦幼安全

今天是全台各級國小開學日，台中市警局各分局、單位都展開護童勤務，其中婦幼隊設計兒童保護的墊板文宣、文件夾，作為開學禮贈送...

影／流感高峰…開學日如臨大敵 陳其邁：學童接種率75%「算高的」

冬季是諾羅病毒流行季節，近來又進入流感疫情高峰，今天開學日，各校如臨大敵，高雄市長陳其邁表示，高雄小學疫苗接種率75%，...

國中、小學要開學了！ 基隆「張老師」教舒壓3招 開學不焦慮

國中小學明天開學，基隆「張老師」中心表示，開學後家長和學生的生活作息都將調整，人際關係也有變化，如果遇到心情焦慮的情況，...

新北三芝國中寒假牛刀初試 食材建模慶元宵

三芝國中學生在寒假期間應景發揮手作創意，跟著食材建模老師一步一步完成超逼真的元宵湯圓，缺口處還流出飽滿的餡料，並且在元宵節期間把三種口味的仿真元宵湯圓安排在三芝國中的『芝造客』展示箱中展出，展現學生們的巧手與學習成果。

新北雙溪高中與政大合辦營隊 高中生體驗「一日政大生」

寒假接近尾聲，雙溪高中學生把握時間在開學前好好充電一下。由國立政治大學教育系、心理系學生為主體的「教育研究社」，主辦三天兩夜的「2025教育心理營—心辰大海育見你」寒令營，首度與雙溪高中合作，邀請高中部學生參加，前兩天在雙中進行密集課程，最後一天則前往政治大學，體驗「一日政大生」課程，非常精彩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。