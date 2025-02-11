影／流感高峰…開學日如臨大敵 陳其邁：學童接種率75%「算高的」

冬季是諾羅病毒流行季節，近來又進入流感疫情高峰，今天開學日，各校如臨大敵，高雄市長陳其邁表示，高雄小學疫苗接種率75%，比例相對來說算高，仍呼籲大家做好個人衛生管理，如有症狀在家休息。

陳其邁今早赴建國小學關心防疫措施，還與小一新生學習洗手5+7步驟「濕搓沖捧擦」、「內外夾弓大立腕」，以及洗手5時機，包含吃東西前、接觸小孩前、上廁所後、擤鼻涕後、看病前後，加強手部衛生，確實正確把手洗乾淨，預防疾病上身。

陳其邁說， 現階段是處於流感的高峰期，高雄市國小平均接種率75%，建國國小則是76.22%，以疫苗覆蓋率來看，這相對來說比例算高的，但仍須加強防疫措施，注意保護措施，若小朋友出現流感症狀，應該立即戴上口罩，並保持教室通風。

他說，目前諾羅病毒正在大流行，主要以消化道症狀為主，防治方式跟流感、腸病毒類似，一般在3、4月進入腸病毒流行期，開學防疫做得好也能降低腸病毒流行，去年腸病毒全國有12個重症，D68型、71型都會有嚴重症狀，籲各校加強落實環境清消。

衛生局表示，高雄市學童流感疫苗涵蓋達75%，代表平均每4人有3人接種疫苗，群體免疫效果是比較足夠的，各校疫苗接種率有高有低，主要因為12 歲以下兒童打疫苗必須家長簽名同意，部分家長有顧慮未讓孩子施打。

衛生局說，高雄市流感疫苗全數用罄，未打流感疫苗學童也無須再補打，去年世界衛生組織預測疫苗猜中這一波流行病毒H1N1，但病毒株型別已開始變異，再打同樣疫苗防護力效果不大。

教育局長吳立森則說，已請學校第一周利用全校性集會、班級群組、跑馬燈、海報圖卡等多元管道宣導防疫整備工作，同時請學校掌握東南亞旅遊史及探親返臺的師生名單，返國後14天內如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，停止上班上課，速就醫、驗快篩。

若發現師生有發燒、頭痛、出疹等疑似登革熱症狀，或是有活力不佳、手腳無力、持續嘔度等疑似腸病毒症狀，立即通報轄區衛生所及校安通報，以降低疫情擴散風險。