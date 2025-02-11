「班班喝鮮奶」準備好只差經費 蔣萬安再喊話中央：不能窮孩子

農業部與教育部合推「班班喝鮮乳」政策上學習倉促上路，導致學校亂象多，行政院去年底喊卡，但台北市將克服困難續辦，日前市長蔣萬安更赴行政院向院長卓榮泰爭取預算。蔣今出席開學活動也重申，相關配套都已到位，並持續與中央爭取經費，喊話「再窮也不能窮孩子」，盼能補助。

蔣萬安表示，他親自走訪四大超商、通路業者溝通，並和悠遊卡公司討論技術上如何克服，在執行面上絕對沒有問題，他強調「再怎麼窮也不能窮孩子」，希望孩子能夠長得更高更壯，會和中央積極爭取經費，預計今年就可以正式實施上路。

教育局長湯志民表示，包含鮮奶兌換券、超商溝通北市都已準備到位，喝鮮奶對孩子健康是一定有幫助的，目前持續爭取中央經費盼能給予補助，也不排除使用地方教育基金支應，相關預算目前都在研議中。