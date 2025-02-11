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今天學童開學日 台中正妹女警發熊毛巾、墊板L夾宣導婦幼安全
今天是全台各級國小開學日，台中市警局各分局、單位都展開護童勤務，其中婦幼隊設計兒童保護的墊板文宣、文件夾，作為開學禮贈送學童，第二警分局針對北區9所國小周邊展開維安、交通疏導，第五、第六警分局則出動外型亮麗的女警陳姵羽、邱芷瑩執勤，不少家長直呼「根本是模特兒」。
今天是國小開學日，台中市警局婦幼隊前往豐原區豐田國小，與校方導護志工合作，在場發放印製婦幼安全宣導標語之宣導品，灌輸兒少自我保護意識及辨識網路陷阱的知能，文宣品包括兒童自我保護6原則」與「認識身體的界線」墊板、文件夾。
第二警分局則是針對北區9所國小的上學、放學時段，編排「維護學童安全工作」勤務，加強校園周邊安全維護、交通疏導，另外北區中華國小還別出心裁，製作符合「元宵節」節慶氛圍的各式燈籠，放在校門前迎接，讓學童喜迎開學第一天。
第五、第六警分局則分別出動外型高挑，長相清秀、甜美的警員陳姵羽、巡官邱芷瑩執勤護童勤務，其中陳在2019年即擔任警職，前年1月才調任四平所服務，邱則是去年10月才到第六警分局服務，今天也配合護童勤務，在國小發放「可愛熊熊毛巾」宣導品給學童，二名女警的執勤，也讓不少家長直呼是「模特兒等級」。
台中市警局統計，去年查獲兒少性剝削案件207件，其中43%與青少年因缺乏自我保護意識而拍攝、散布性影像有關，38%則因網路交友遭誘騙拍攝私密影像，為有效預防兒少受害，也針對婦幼案件「犯罪熱點」統計分析，採取「滾動式調整」策略，加強重點區域實體宣導，希望建議學童自保觀念。
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