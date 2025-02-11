影／宣揚反霸凌 劉和然鼓勵同學勇敢說出來
新北市今天在大觀國中舉行「友善校園週擴大宣導活動」，副市長劉和然與地方法院、教育局、警察局、社會局、衛生局、少年隊、兒少安全守護網絡單位及家長團體共同宣示推動「防制霸凌、拒絕毒品、預防詐騙」三大行動，打造安全校園學習環境。
劉和然表示，他曾經待過教育單位，面對霸凌事件唯一的解決方式就是說出來，不說出來霸凌事件就會一再發生，不論是跟信任的朋友、老師、長輩都可以，最重要的就是勇敢的反應。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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