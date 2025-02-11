影／開學日 蔣萬安國小發放開學禮
全國中小學113學年度第2學期今天開學，台北市長蔣萬安一早赴台北市大安區銘傳國民小學發放墊板，並參觀校內的共融遊具。
寒假後的開學首日，蔣萬安在銘傳國小校門口，發放墊板當作學童的開學禮，並參觀學校師生共同發想設計的共融遊戲場。蔣萬安表示，共融遊戲場可以讓跑得快，跳的高的小朋友或行動不便學童盡情享受的遊具。另外，台北市為推動各小學的無障礙設施，前年就編列9千8百萬預算，今年也有5千萬預算，設置無障礙坡道及電梯等，目的就是讓所有學童能安心上學使用。
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