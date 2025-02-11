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台灣機器人隊伍赴立陶宛參賽 促進科技與文化交流

中央社／ 維爾紐斯11日專電

台灣機器人教育聯盟8至9日帶領由雲林正心中學、嘉義協同高中和台南北門高中等學校學生組成的2支隊伍，參加於立陶宛維爾紐斯（Vilnius）舉辦的FIRST「科技挑戰賽」機器人競賽，與立陶宛和烏克蘭學生進行科技與文化交流。

FIRST（For Inspiration and Recognition of Science andTechnology）是一個全球性的非營利組織，旨在透過機器人競賽激發年輕人對「科學、技術、工程、數學」（STEM）興趣，並培養創新能力、團隊合作與解決問題技能。FIRST旗下有針對不同年齡和重點的比賽項目，是全球最具影響力的高中生機器人競賽。

本次由立陶宛單位Lituanica X主辦的FIRST「科技挑戰賽」（FTC，FIRST Tech Challenge）項目，是一開放12至18歲國、高中生的機器人競賽，核心為設計、建造、程式設計和操作機器人，使其能執行指定的比賽任務。

FTC每年比賽都有新的主題與挑戰，考驗團隊創造力與技術應用能力。今年任務要求隊伍操作機器人，在2分30秒的比賽中透過完成移動塑膠塊、吊掛機器人等各種不同難度任務，取得積分贏得比賽。台灣隊伍從資格賽一路前進至決賽，取得優異成績，分別拿下冠、亞軍。

台灣機器人教育聯盟代表郭湘凌表示，台灣的環境與教育往往過於重視結果，而FIRST比賽強調的是團隊合作及比賽過程，參賽隊伍在過程中，必須向評審介紹自己的機器人，還需要與其他隊伍結盟，考驗語言、溝通與問題解決等多面向能力，每次的國際交流對學員來說都是非常好的歷練。

喬智創意機器人教練林展佑認為，學習機器人設計有許多好處。學童除了可以學習程式編輯與機構建設的技能，並有助發掘自身興趣與專長，還有參與國際比賽的機會，可以訓練語言與溝通能力並拓展國際觀。

Lituanica X代表奧古斯泰提斯（Algirdas Augustaitis）表示，今年是Lituanica X第一次邀請非歐洲的隊伍參加比賽，在台灣駐立陶宛代表處的幫忙下，促成本次充滿意義的交流，他希望接下來會有立陶宛團隊前往台灣參與比賽。

駐立陶宛代表王雪虹表示，立陶宛因支持烏克蘭，拒絕參與有俄羅斯隊伍的競賽，讓她很感動，並強調這次友誼賽除技術上切磋，更重要的是讓台灣的年輕參賽者得到更多啟發，並代表台灣結交更多外國朋友，實現「人人都是外交官」理想。

王雪虹認為，友好、愛好自由與和平的國家一起合作實為重要。她表示，未來代表處將繼續努力，希望每年都可以為更多學生安排在國際場合交流的機會。

此次拜訪立陶宛的2支台灣隊伍也將在4月代表台灣，前往美國休士頓（Houston）參加FIRST機器人年度世界冠軍大賽。

團隊 機器人 立陶宛

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